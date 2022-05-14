Верховный Суд Канады постановил, что пьянство и приём наркотиков являются основанием для признания невиновности

Выпил, украл, избил человека, в тюрьму? Нет, раз ты был пьян или под действием наркотических веществ, ты не виноват, это вещества плохие. Бред? Нет, не бред, а решение Верховного Суда Канады

Любой акт насилия по отношению к пострадавшим теперь можно оправдать тем, что нападавший находился в состоянии опьянения или под действием наркотиков.

Верховный Суд Канады принял историческое решение. Теперь, если человек совершил насильственное преступление по отношению к другому гражданину, то обвиняемый в насильственных действиях имеет право выдвинуть тот факт, что он при совершении насильственных действий находился в состоянии алкогольного опьянения, или же находился под действием наркотических веществ, или же под действием лекарственных препаратов.

Иначе говоря, стоит только потенциальному воришке принять на грудь бокал вина, явиться в лавку, ударить продавца и утащить кассу, как в случае поимки можно рассказать, что всему виной алкоголь, “бес попутал, вот до чего спирт проклятый довёл”, и тогда в худшем случае вор получит лёгкое наказание – то, что он применил насилие, а не просто попросил дать ему деньги, не считается, раз в крови обвиняемого присутствовал алкоголь.

Верховный суд принял историческое решение в пятницу, 13 мая, признав право лиц, действовавших под влиянием алкоголя, наркотиков или лекарственных препаратов, привести эти обстоятельства в свою защиту. В постановлении, правда, уточняется, что речь идёт об “экстремальном уровне интоксикации” (мол, человек не просто выпимши был, а потерял контроль над собой и не понимал, что вытворяет, но это абсурдное уточнение легко обойти, так как на каждого человека вещества действуют по своему, пойди, докажи, что для подозреваемого бокал вина не является “повышенной дозой”).

Если воровство или грабёж ещё можно подвести под наказание – ведь в постановлении Верховного суда практически оправдывается лишь насилие (какое-то минимальное наказание за “вежливую просьбу дать в долг деньги” всё же можно получить), то семейное насилие, беспричинное насилие на улицах, драка в баре, в которой пострадали посетитили и многие другие явные преступления теперь практически выходят из-под контроля.

Суд принял решение на основе рассмотрения дела некоего Мэтью Брауна, юного жителя Альберты, который в 2018 году зверски избил женщину, в результате чего та стала инвалидом.

В момент совершения преступления негодяй был “в стельку” пьян и находился под действием наркотиков. Он не признал себя виновным и заявил, что виновен не он, а принятые им вещества, которые не позволили ему контролировать свои действия.

Верховный суд единогласно признал правоту Брауна, сочтя, что состояние крайнего опьянения или одурманивания являются достаточным основанием для оправдания. Таким образом, Верховный суд отменил и статью 33.1 федерального Уголовного Кодекса Канады, согласно которой, добровольная интоксикация организма (алкоголь, наркотики) не является основанием для защиты.

И нет, это не первоапрельская шутка. Это реальное решение Верховного суда. Будем надеяться, судьи, разрыдавшиеся над судьбами насильников, никогда не столкнутся с негодяями, которые надают судье тумаков, а потом пояснят, что “не виноватый я, это всё водка сделала (или наркотик)”.