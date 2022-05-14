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Black Creek
Туристическая деревня Black Creek, где туристов обязательно угостят кофейным ликёром, носящим имя деревни. Фото Меган Хорхенсен

Рецепты кофейных ликёров

Megan Jorgensen Май 14, 2022 Меган Хорхенсен, Новости, Сам себе ресторан, Это интересно Оставить комментарий 37 Просмотров

Три рецепта домашних ликёров – две кофейных ликёра и один лимонный

Хозяйке (и хозяину) на заметку – три рецепта вкуснейших ликёров.

Ликёры – одни из самых популярных спиртных напитков в мире. Особенно, когда речь о сладких ликёрах. В Канаде ликёры приобрели популярность с начала 19 века, когда их готовили чуть ли не в каждом доме, причём каждая семья считала своим долгом предложить нечто своё, особенное. В те времена сладкие и ароматные ликёры не пили только дети малые. До сих пор домашние ликёры готовят на спирту в домашних условиях. Причём у рачительных хозяек ликёры ничем не отличаются от заводского по качеству, а часто даже превосходят их.

Крепость у каждого ликёра отличается – от 10 до 25°. Впрочем и количество сахара может отличаться – от 20 процентов до 30 %, но сахара в ликёре меньше, чем в наливках.

В домашних условиях ликеры настаивают на ягодах и фруктах. Готовить ликёры несложно, но надо брать хорошие и свежие фрукты, а не подгнившие и не заплесневшие, впрочем, этот совет касается изготовления любого блюда и напитка, не только ликеров.

Сегодня самые популярные ликёры, судя по статистике продаж, это ликёры кофейные. Предлагаем вашему вниманию два рецепта кофейных ликёров:

Кофейный ликёр Black Creek (название условное, его готовят и подают в исторической деревне Black Creek Village, расположенной в Северном Йорке, Торонто, отсюда и название)

Состав:

  • 60 граммов свежемолотого кофе
  • 500 граммов сахара
  • 500 мл спирта чистого
  • Пакетик ванилина
  • 750 мл воды

Готовим ликёр Black Creek:

  1. Делаем кофейный экстракт из кофе и пол-литра воды
  2. Отдельно варим в течение 15 минут после закипания густой сироп из 500 граммов сахара и 250 мл воды (варим на слабом огне, размешиваем постоянно)
  3. Когда сироп сварили, добавляем в него ванилин и охлаждаем.
  4. В холодный сироп вливаем кофейный экстракт и спирт
  5. Хорошо размешиваем, процеживаем, разливаем в бутылки, настаиваем сутки

Кофейный ликёр Queen (по легенде, а редкий напиток не сопровождается украшающей его легендой, назван в честь королевы Виктории)

Состав

  • 400 граммов кофейных зерен
  • Два литра чистого спирта
  • Цедра двух грейпфрутов или апельсинов (или смесь цедры этих фруктов)
  • Полтора килограмма сахара
  • Полтора литра воды

Готовим ликёр:

  1. Кофейные зерна слегка поджариваем, но не пережариваем
  2. Мелем зёрна и тут же заливаем спиртом
  3. Добавляем мелко нарезанную цедру
  4. Закрываем посуду плотно и настаиваем месяц в тёплом тёмном месте
  5. Процеживаем получившуюся настойку
  6. Готовим сахарный сироп из воды и сахара
  7. Смешиваем сироп с настойкой, настаиваем сутки.

Лимонный ликер (названия у него или нет, или оно нам неизвестно, так что, можно назвать своим именем, если получится вкусный напиток. Дерзайте)

Готовим лимонный ликёр:

  1. Берём лимоны и срезаем цедру. Если цедра свежая, то её надо взять 400 граммов или сухая цедpa, а сухой цедры достаточно 100 граммов.
  2. Цедру помещаем в приготовленную емкость и заливаем тремя литрами спирта и тремя стаканами воды.
  3. Добавляем сахар – 20-30 процентов от массы, в зависимости от желания сделать ликёр более или менее сладким.
  4. Плотно закрываем и ставим ликёр настаиваться в теплое место на две недели, после чего напиток готов.
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