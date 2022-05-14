Рецепты кофейных ликёров

Три рецепта домашних ликёров – две кофейных ликёра и один лимонный

Хозяйке (и хозяину) на заметку – три рецепта вкуснейших ликёров.

Ликёры – одни из самых популярных спиртных напитков в мире. Особенно, когда речь о сладких ликёрах. В Канаде ликёры приобрели популярность с начала 19 века, когда их готовили чуть ли не в каждом доме, причём каждая семья считала своим долгом предложить нечто своё, особенное. В те времена сладкие и ароматные ликёры не пили только дети малые. До сих пор домашние ликёры готовят на спирту в домашних условиях. Причём у рачительных хозяек ликёры ничем не отличаются от заводского по качеству, а часто даже превосходят их.

Крепость у каждого ликёра отличается – от 10 до 25°. Впрочем и количество сахара может отличаться – от 20 процентов до 30 %, но сахара в ликёре меньше, чем в наливках.

В домашних условиях ликеры настаивают на ягодах и фруктах. Готовить ликёры несложно, но надо брать хорошие и свежие фрукты, а не подгнившие и не заплесневшие, впрочем, этот совет касается изготовления любого блюда и напитка, не только ликеров.

Сегодня самые популярные ликёры, судя по статистике продаж, это ликёры кофейные. Предлагаем вашему вниманию два рецепта кофейных ликёров:

Кофейный ликёр Black Creek (название условное, его готовят и подают в исторической деревне Black Creek Village, расположенной в Северном Йорке, Торонто, отсюда и название)

Состав:

60 граммов свежемолотого кофе

500 граммов сахара

500 мл спирта чистого

Пакетик ванилина

750 мл воды

Готовим ликёр Black Creek:

Делаем кофейный экстракт из кофе и пол-литра воды Отдельно варим в течение 15 минут после закипания густой сироп из 500 граммов сахара и 250 мл воды (варим на слабом огне, размешиваем постоянно) Когда сироп сварили, добавляем в него ванилин и охлаждаем. В холодный сироп вливаем кофейный экстракт и спирт Хорошо размешиваем, процеживаем, разливаем в бутылки, настаиваем сутки

Кофейный ликёр Queen (по легенде, а редкий напиток не сопровождается украшающей его легендой, назван в честь королевы Виктории)

Состав

400 граммов кофейных зерен

Два литра чистого спирта

Цедра двух грейпфрутов или апельсинов (или смесь цедры этих фруктов)

Полтора килограмма сахара

Полтора литра воды

Готовим ликёр:

Кофейные зерна слегка поджариваем, но не пережариваем Мелем зёрна и тут же заливаем спиртом Добавляем мелко нарезанную цедру Закрываем посуду плотно и настаиваем месяц в тёплом тёмном месте Процеживаем получившуюся настойку Готовим сахарный сироп из воды и сахара Смешиваем сироп с настойкой, настаиваем сутки.

Лимонный ликер (названия у него или нет, или оно нам неизвестно, так что, можно назвать своим именем, если получится вкусный напиток. Дерзайте)

Готовим лимонный ликёр:

Берём лимоны и срезаем цедру. Если цедра свежая, то её надо взять 400 граммов или сухая цедpa, а сухой цедры достаточно 100 граммов. Цедру помещаем в приготовленную емкость и заливаем тремя литрами спирта и тремя стаканами воды. Добавляем сахар – 20-30 процентов от массы, в зависимости от желания сделать ликёр более или менее сладким. Плотно закрываем и ставим ликёр настаиваться в теплое место на две недели, после чего напиток готов.