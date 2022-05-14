На Марсе обнаружен вход в подземную базу инопланетян?

Открытие на Марсе: обнаружена инопланетная дверь в иные миры. Или просто ветер создал причудливый природный объект

Рептилоиды готовят вторжение на Землю? Или они уже среди нас? На Марсе обнаружен вход на их базу?

7 мая 2022 году марсоход Curiosity, совершая очередную вылазку и ходе исследований марсианской поверхности, сфотографировал странный объект – в скальной поверхности невысокого склона явно виден проход – дверь, ведущая то ли в пещеру, то ли в штольню, причём, на первый взгляд, стены входа тщательно отшлифованы, а над “дверью” явно видна “установленная строителями сооружения” укрепляющая балка.

Марсоход Curiosity бродит по планете с 6 августа 2012 года, и за это время автоматический исследовательский аппарат сделал тысячи снимков, которые вызвали интерес учёных и широкой публики, но эта фотография тут же привлекла всеобщее внимание.

Недостатка в версиях происхождения “двери” или “входа в подземные туннели, где живут марсиане” не ощущается, и социальные сети заполнены сообщениями о портале, ведущем в чужой неизведанный мир. Уже началась кампания против “попыток теневого правительства скрыть истину”, и вновь вспыхнули обвинения в том, что ряд стран возглавляется замаскированными рептилоидами, целью которых являтеся уничтожение человечества, чему получено нопровержимое доказательство в виде обнаруженного на Марсе входа в их штаб-квартиру.

Учёные оценивают событие более осторожно. НАСА (а именно этому космическому агентству принадлежит аппарат Curiosity) пока не сделало официального заявления по поводу происхождения объекта, но выразило предварительное мнение, согласно которому, речь идёт о любопытном природном явлении – ветер, оползни и прочие факторы создали странное и привлекающее внимание сооружение.

С оригиналом снимка можно ознакомиться на официальном сайте NASA. Надо признать, что картинка впечатляющая, но таких странных явлений, в виде, например, гигантской головы индейца, созданной природой на скале в Гаспези, и на Земле полным полно.