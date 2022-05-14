У острого перца появились неожиданные достоинства

Перец добавляет жара и индивидуальности, придает вкус, цвет, аромат блюдам. У него много названий — хабанеро, кайенский перец, халапеньо, поблано, птичий глаз, — но острый перец под любым названием всегда вызывает реакцию

Ученые из Канады открыли новые полезные свойства острого перца, 9 мая сообщает научный журнал Мedicalxpress.

Перец добавляет жара и индивидуальности, придает вкус, цвет, аромат блюдам. У него много названий — хабанеро, кайенский перец, халапеньо, поблано, птичий глаз, — но острый перец под любым названием всегда вызывает реакцию.

Если человек ест красноватую субстанцию, то сразу на языке чувствует покалывание, в теле прилив жара и потливость. Это первое знакомство с капсаицином.

Капсаицин — это химическое соединение, содержащееся во внутренних оболочках острого перца, вызывающее жжение во рту при приеме внутрь. Жгучесть варьируется в зависимости от сорта перца и измеряется по шкале Сковилла.

При нанесении на кожу в виде местного крема капсаицин может облегчить боль при артрите или боль, связанную с постгерпетической невралгией, наиболее частым осложнением опоясывающего лишая. При первом применении крем часто вызывает жжение и местное покраснение. Итак, человек страдает от дополнительной боли, чтобы облегчить первоначальную боль?

«Это может показаться парадоксальным, но да, мы боремся с огнем», — сказал Режан Кутюр, профессор кафедры фармакологии и физиологии Монреальского университета и эксперт по болевым рецепторам.

Капсаицин активирует болевые рецепторы, расположенные на конце сенсорных нейронов в коже (С-волокна), объяснил Кутюр. Когда этот болевой рецептор стимулируется слишком большим количеством капсаицина при многократном местном применении, С-волокно в конечном итоге истощается от нейротрансмиттеров, которые посылают болевые сигналы в мозг.

«Короче говоря, мы повышаем чувствительность системы, а затем снижаем ее чувствительность, чтобы временно облегчить боль, вызванную вирусом или другими причинами нейрогенного воспаления с участием С-волокон», — сказал Кутюр.

По словам Валери Марсил, профессора кафедры питания UdeM, при приеме внутрь капсаицина, он обладает потенциальными антиоксидантными, антиканцерогенными и антиатерогенными свойствами.

То есть капсаицин может влиять на жизненный цикл раковых клеток, способствуя апоптозу, запрограммированной гибели клеток. Этот механизм часто не работает нормально в раковых клетках. Они выживают и размножаются, хотя должны были быть уничтожены апоптозом. Но есть доказательства, что капсаицин может помочь уничтожить некоторые виды раковых клеток. Также считается, что молекула капсаицина обладают антиобезогенными свойствами, так как увеличивают расход энергии и чувство сытости.

Но профессор Марсил предостерегла, что капсаицин не панацея. И хотя его преимущества были доказаны в исследованиях in vitro, его эффективность на людях не доказана.

«Это относится ко всем питательным веществам, — отметила она. — В реальной жизни вы не едите питательные вещества, вы едите пищу. И еда — это не лекарство. Мы должны быть осторожны, говоря о силе пищи, поскольку фактические эффекты часто являются результатом комбинации факторы».

Недавний обзор немецкой литературы предоставил доказательства того, что капсаицин является многообещающим дополнительным вариантом лечения устойчивых к антибиотикам бактериальных инфекций.

Хотя он недостаточно эффективен, чтобы заменить антибиотики, он может уменьшить количество антибиотиков, необходимых для лечения бактериальных инфекций, и снизить риск развития резистентности.

Микробиолог Ив Брун, исследователь, специализирующийся на устойчивости к антибиотикам, и профессор кафедры микробиологии, инфекционных заболеваний и иммунологии UdeM, считает, что это направление стоит изучить.

Лежащие в основе молекулярные механизмы должны быть лучше поняты, а перевод результатов in vitro в модели in vivo необходимо будет подтвердить в будущих клинических испытаниях.

Но независимо от того, являются ли эффекты антиоксидантными, антиобезогенными, антибиотическими или просто восхитительно острыми, нет причин отказываться от острого соуса.