Прием в НАТО новых членов надо прекратить, заявил 13 мая бывший специальный советник экс-президента Франции Николя Саркози Анри Гено в эфире телеканала BFM

Прием в НАТО новых членов надо прекратить, заявил 13 мая бывший специальный советник экс-президента Франции Николя Саркози Анри Гено в эфире телеканала BFM. «Двери в НАТО необходимо закрыть. Включать в альянс Финляндию, Швецию, Украину, Молдавию, Грузию недопустимо», — сказал Гено. Он отметил, что прием новых членов в НАТО в последние годы способствовал приближению ЕС и НАТО к границам России и это создало «ощущение окружения», которое и лежало в основе многих европейских войн. Заключение 10 ноября 2021 года соглашения между США и Украиной о стратегическом партнерстве «оформило альянс двух стран, ясно направленный против России».

«Ни Черчилль, ни Рузвельт в начале Второй мировой войны не думали, что однажды отдадут приказ о массированных бомбардировках немецких городов, чтобы сломить дух населения», — сказал Гено. Он также напомнил, что вьетнамская война также начиналась с того, что американский президент Джон Кеннеди послал туда военных советников. Потом США ввели туда свои войска и начали войну с народом Вьетнама.

Третья мировая война, как считает Гено, не началась только потому, что ни одна из сторон не пыталась поставить в безвыходное положение другую сторону. Сейчас же, по мнению Гено, США пытаются Россию «загнать в угол». «Возвращение к дипломатии — единственный способ помешать сползанию к глобальному конфликту», — сказал Гено.

Он одобрил позицию Эммануэля Макрона, который призвал добиться прекращения огня на Украине. Напомним, в феврале 2022 года был опубликован документ, который свидетельствовал об обещании НАТО не расширяться на восток. Это обещание было дано в 1991 году. Также появилась информация о намерении Швеции и Финляндии вступить в НАТО.