Квебек спешит на помощь самоубийцам: провинция выделяет 65 миллионов

Также Канада даёт дополнительные средства для доступа к абортам.

Уровень самоубийств в Квебеке когда-то был одним из самых высоких в промышленно развитом мире. Он заметно снизился в результате стратегии помощи, принятой в 1998 году.

“С тех пор мы находимся в стагнации. Для нас пришло время дать себе новые средства, чтобы гарантировать, что мы увидим еще один впечатляющий спад”, — сказал Жером Годро, президент и главный исполнительный директор Квебекской ассоциации предотвращения самоубийств (AQPS) вместе с министром здравоохранения Кристианом Дубе.

В 2019 году 1128 человек покончили жизнь самоубийством. Дюбе акцентирует внимание, что “это по три самоубийства в день и это очень много”.

Нынешняя цель правительства – сократить уровень самоубийств на 10% к 2026 году, чтобы количество погибших за год опустилось ниже 1000-й отметки.

Сопредседатель Коллектива национальных стратегий предотвращения самоубийств Лоррейн Дешен рассказывает, что самый высокий уровень самоубийств в Квебеке приходится не на подростков, а на взрослых мужчин. Проблема также значительно выше в определенных секторах занятости, особенно среди служб экстренного реагирования и фермеров.

Обновленная стратегия Квебека включает 15 мер, структурированных по четырем направлениям. Среди них укрепление психического здоровья, предотвращение суицидальных мыслей и попыток самоубийства, а также обучение и поддержка специалистов и лиц, осуществляющих уход.

Инициатива правительства попытается лучше ориентироваться на определенные категории населения, которые подвергаются большему риску.

Специальные меры также запланированы для коренных народов и инуитов.