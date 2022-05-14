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Общество Дети, семья В Канаде и США нехватка смесей для детского питания

В Канаде и США нехватка смесей для детского питания

Olga Fedak Май 13, 2022 Дети, семья, Здоровье, медицина, Новости Канады, Общество Оставить комментарий 106 Просмотров

Также сильно дорожает подсолнечное масло.

Совет розничной торговли Канады сообщает, что отзыв детских смесей американским производителем Similac усугубил текущие проблемы с поставками, связанные с пандемией. Ряд порошкообразных продуктов Similac был отозван в феврале. Тогда четверо детей в США серьезно заболели бактериальной инфекцией после употребления смеси, изготовленной на предприятии Abbott Nutrition в Мичигане. Двое из четырех госпитализированных младенцев умерли. Завод был закрыт, пока Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США проводит расследование.

“В Канаде некоторые из продавцов сталкивались с нехваткой с прошлого года из-за глобальных проблем с цепочками поставок. Но ситуация определенно стала значительно хуже после закрытия производственных мощностей и отзыва продукции” — сказала Мишель Василишен, национальный представитель Совета розничной торговли Канады.

Василишен сказала, что у нее нет четкого ответа на вопрос, являются ли проблемы с поставками региональными, потому что продуктовые ритейлеры используют разные цепочки поставок внутри страны и даже в пределах провинции. Также существуют разные типы соглашений и поставщиков.

Кроме того она добавила, что несмотря на опасения, между Канадой и США существуют различия, которые до сих пор помогали частично смягчить воздействие кризиса .

Во-первых все основные продуктовые сети в Канаде имеют сильные “частные торговые марки” или собственные бренды, в том числе для категории детских смесей. Хотя некоторые из этих фирменных версий смесей для магазинов также могут производиться той же компанией, что и крупные лейблы, большинство из них поступает от других компаний, что дает покупателям больше альтернативных вариантов и предотвращает двойное влияние.

Кроме того, Министерство здравоохранения Канады также утвердило временную политику, которая разрешает импорт в Канаду других брендов детских смесей из США, Великобритании, Ирландии и Германии. Политика призвана “помочь предотвратить и смягчить нехватку этих продуктов в Канаде в связи с временным закрытием крупного производственного предприятия в Соединенных Штатах, обеспечивая при этом безопасные поставки этих продуктов уязвимым канадцам, которые полагаются на них”.

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