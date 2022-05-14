В Канаде и США нехватка смесей для детского питания

Также сильно дорожает подсолнечное масло.

Совет розничной торговли Канады сообщает, что отзыв детских смесей американским производителем Similac усугубил текущие проблемы с поставками, связанные с пандемией. Ряд порошкообразных продуктов Similac был отозван в феврале. Тогда четверо детей в США серьезно заболели бактериальной инфекцией после употребления смеси, изготовленной на предприятии Abbott Nutrition в Мичигане. Двое из четырех госпитализированных младенцев умерли. Завод был закрыт, пока Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США проводит расследование.

“В Канаде некоторые из продавцов сталкивались с нехваткой с прошлого года из-за глобальных проблем с цепочками поставок. Но ситуация определенно стала значительно хуже после закрытия производственных мощностей и отзыва продукции” — сказала Мишель Василишен, национальный представитель Совета розничной торговли Канады.

Василишен сказала, что у нее нет четкого ответа на вопрос, являются ли проблемы с поставками региональными, потому что продуктовые ритейлеры используют разные цепочки поставок внутри страны и даже в пределах провинции. Также существуют разные типы соглашений и поставщиков.

Кроме того она добавила, что несмотря на опасения, между Канадой и США существуют различия, которые до сих пор помогали частично смягчить воздействие кризиса .

Во-первых все основные продуктовые сети в Канаде имеют сильные “частные торговые марки” или собственные бренды, в том числе для категории детских смесей. Хотя некоторые из этих фирменных версий смесей для магазинов также могут производиться той же компанией, что и крупные лейблы, большинство из них поступает от других компаний, что дает покупателям больше альтернативных вариантов и предотвращает двойное влияние.

Кроме того, Министерство здравоохранения Канады также утвердило временную политику, которая разрешает импорт в Канаду других брендов детских смесей из США, Великобритании, Ирландии и Германии. Политика призвана “помочь предотвратить и смягчить нехватку этих продуктов в Канаде в связи с временным закрытием крупного производственного предприятия в Соединенных Штатах, обеспечивая при этом безопасные поставки этих продуктов уязвимым канадцам, которые полагаются на них”.