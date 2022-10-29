Неизвестная Канада: Достопримечательности Тысячи Островов

Принадлежащий одновременно двум странам, национальный парк «Тысяча островов» расположен на одноименном архипелаге, что тянется вдоль границы Канады и Соединенных Штатов Америки.

Принадлежащий одновременно двум странам, национальный парк «Тысяча островов» расположен на одноименном архипелаге, что тянется вдоль границы Канады и Соединенных Штатов Америки. Парк расположился на реке Святого Лаврентия и протянулся на восемьдесят километров вниз от Кингстона (провинция Онтарио). На самом деле островов здесь порядка двух тысяч — с учетом тех, что принадлежат Америке — большая часть их покрыта густыми зарослями, но есть и совсем бесплодные каменные клочки суши в воде.

Интересный факт: к списку островков архипелага относят лишь те, которые на протяжении всего года не затапливаются водой и имеют на своей поверхности как минимум два растущих дерева. Вообще-то в стародавние времена —еще в ледниковый период — вместо реки Св. Лаврентия здесь была холмистая территория. Однако ледник начал таять, воды размывали и наполняли горные породы, а то, что мы видим сегодня — лишь вершины некогда могучих горных массивов.

Архипелаг подарил название соусу, который Вы наверняка пробовали или хотя бы слышали о нем — «Тысяча островов», состоящий их майонеза, томатного соуса, двух видов сладкого перца, острого перчика и чили. Впервые «Тысяча островов» был приготовлен и подан на архипелаге в одной из гостиниц — случилось это уже более столетия тому назад. Добавка стала популярной как для салатов, так и для мяса, и даже для современного фаст-фуда.

Абсолютно все островки, входящие в архипелаг, имеют естественное происхождение. Единственным исключением является искусственно насыпанный остров Лонг-Вью, сделанный специально для станции лодок и некрупных судов. Посетите обязательно самый крупный остров группы — Вольф Айланд, чьи размеры превышают сто квадратных километров. Не менее интересно будет высадиться и сфотографироваться на малютках, которые порой едва вмещают даже одного человека!

Впрочем, есть на архипелаге и рукотворные достопримечательности, заслуживающие Вашего внимания. Так остров Хэрт Айланд примечателен находящимся здесь замком «эпохи Средневековья». Почему в кавычках? Дело в том, что дворец является лишь воссозданным в традициях средневековой архитектуры замком. Он был выстроен здесь в начале двадцатого столетия миллионером Джорджом Болдтом. Богач начал строительство для своей любимой супруги, однако она скоропостижно скончалась, и Джон, не вынесший горя, забросил начатое дело. Дворец перекупили, достроили, теперь он доступен для посещения, внутри есть интересная выставка.

Кстати, острова вполне даже обитаемы и населены — причем большая их часть. А вот к островам национального парка отнесены лишь двадцать самых интересных и красивых. Посетить все можно с помощью обзорной экскурсии на корабле: часть островов Вы сможете осмотреть только с воды, на другую — высадитесь и прогуляетесь. Интересно будет посетить музейную выставку старинных судов, расположенную в Клейтоне. Олений остров — кладезь тайн и мистических событий. На Темном острове примечателен Замок Зингер, также открытый для посещения.

Занимаетесь подводными погружениями? Если Вы уже опытный дайвер, то и эта сторона отдыха окажется для Вас доступна. А вот новичкам и тем, кто не получил лицензию, погружаться близ островов архипелага, увы, нельзя. Река Святого Лаврентия хранит остатки разбитых кораблей, обломки лодок и, возможно, некоторые ценные вещи, какие — узнаете сами, когда погрузитесь под воду с аквалангом.

Обратите внимание: попасть в национальный парк «Тысяча островов» можно только в весенние, летние и осенние месяцы, зимой он закрыт. При этом время работы парка ограничено шестью часами, а весной и осенью он открыт для посещения лишь в выходные и праздничные дни — будьте внимательны, планируя свое путешествие. Добраться до Тысячи островов можно на своем или арендованном авто из любого близлежащего города Канады. Для этого держитесь автотрассы 401 и используйте съезды с 647 по 685. Из Канады сюда курсируют регулярные автобусы — из Броквиля и Кингстона. Из Соединенных Штатов Америки добраться легко по мосту Саузанд Айландс Интернэшнл Бридж.

Название «Сад богов» эта часть Северной Америки получила от французских конкистадоров. На самом деле островов не 1 000, а 1 864. Две трети из них принадлежат Канаде, остальное — США. Примерная их площадь 2 000 квадратных километров. Существуют местные точные критерии, позволяющие считать клочок суши полноценным островом. Он должен в течение 365 дней в году быть окружен водой и иметь как минимум два живых дерева.

По легенде, образованию островов поспособствовал один индейский верховный бог. Сидя наверху, он постоянно следил за людьми, которые постоянно воевали между собой, и в один прекрасный день он решил прекратить эти войны и подарил людям свой самый прекрасный сад. И войны действительно прекратились, правда, ненадолго. Разгневанный бог вернулся и забрал свой сад, однако по дороге, как раз над рекой Святого Лаврентия, сад рассыпался на кусочки, образовав прекрасные острова, которые с тех пор также называют «Божественным садом». Земля разбилась на множество кусочков, упала в реку. Так получились острова… На некоторых камнях остались старинные индейские пиктограммы.

Острова действительно в свое время стали поводом для раздора между Канадой и США , но в конце XIX века Канада выиграла спор, после чего острова превратились в прекрасное место для экологического туризма и отдыха. Острова начали продавать в собственность, и уже стало неважно, кому они принадлежат: канадцу, американцу или европейцу.

На самом деле Тысяча островов – просто красивое название: их 1865, все расположены в 75 километрах между Броквиллем и Кингстоном. Некоторые из них каменистые отмели, в то время как другие очень большие, например, остров Вулфа, 42 километра в длину и 15 в ширину; остров Хау, 15 в длину и 5 в ширину. Оба острова имеют постоянное население и паромное сообщение с материком, у обоих есть фермы, некоторые принадлежат одним и тем же семьям поколениями. На некоторых небольших островах круглый год живут жители, которые зимой добираются до своих островов на аэросанях/снегоходах.

Сегодня большинство островов могут похвастаться наличием гидроэлектроэнергии и телефонной связи, передаваемых с острова на остров по подводному кабелю. Излишне говорить, что ставить лодку на якорь в этих местах строго запрещено. Местные правила зонирования запрещают строительство на островах площадью менее 2 акров — в основном из-за места, необходимого для систем септических ям. Острова, на которых не могут быть установлены септические системы, теперь должны иметь сборные резервуары, которые откачиваются на регулярной основе. Питьевая вода здесь не проблема. Острова, на которых нет колодцев, берут воду непосредственно из реки Святого Лаврентия, но на большинстве из них есть системы фильтрации и хлорирования.

Зимой река полностью замерзает, но ниже по течению, возле моста 1000 островов, течение намного быстрее и река остаётся открытой всю зиму. Вода пресная, поступает прямиком из Великих озёр. 1000 островов образовались почти 12 000 лет назад в конце последнего ледникового периода. Три предыдущих ледниковых периода также способствовали формированию островов: они образуют соединительный мост между Канадским щитом на севере и горами Адирондак на юге в штате Нью-Йорк. И канадское, и американское правительства объявили некоторые острова национальными парками. Парк Канада стал реальностью ещё в 1904 году, с провозглашением нацпарка островов Святого Лаврентия.

Природа островов традиционна для Канады, но есть пара уникальных видов: олени, сорт черники и смолистая сосна. Способность смолы выдерживать попеременное замачивание и сушку сделало её невероятно полезной для изготовления водяных колёс мельниц и шлюзов.

На островах нет собственной птичьей популяции, но этот район важен как место остановки мигрирующих водоплавающих птиц, уток, канадских гусей и гагар. Наблюдателям за птицами будет интересно узнать, что три почти исчезнувших вида переживают ренессанс. В 1984 на остров Хилл вновь завезли диких индеек, скопы обживают искусственные острова для гнездовий, сюда же возвращаются белоголовые орланы.

Больше сотни лет места популярны у рыбаков: в местных водах был пойман осётр массой 105,5 кило. К слову, считалось, считалось, что осётр, древний вид рыб, обитавших в реке с конца ледникового периода, исчез, но в 1994 была обнаружена небольшая популяция, достаточная для разведения. Помимо улова, пользуются популярностью и другие аппетитные угощения: бекон, яйцо, стейк, кофе и французские тосты, покрытые канадским кленовым сиропом.

Канада была важным источником древесины для Великобритании в XVIII веке. С началом эры пароходов вырубки пошли опережающими темпами. К счастью, действовало правило: вырубать можно было лишь половину деревьев на острове. Со временем деревья выросли снова, вернув острова к первоначальному состоянию.