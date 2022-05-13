Федеральное правительство выделяет 3,5 миллиона долларов на проекты по доступу к абортам в Канаде

Либералы решили сделать объявление о доступе к финансированию абортов, а также отдельное объявление об ограничениях на оружие в среду — в тот же день, когда консерваторы проводят свои официальные дебаты о лидерстве в Эдмонтоне. Доступ к абортам и контроль над оружием — это вопросы, которые либералы уже давно успешно используют в качестве аргументов против консерваторов во время выборов.

В то время пока в США пытаются запретить аборты, либеральное правительство тратит 3,5 миллиона долларов на два проекта по улучшению доступа к абортам в Канаде.

Финансирование идет сверх обязательств годового бюджета потратить 45 миллионов долларов в течение трех лет, чтобы помочь организациям сделать информацию и услуги в области сексуального и репродуктивного здоровья более доступными. На прошлой неделе исполнители заявили, что деньги еще не выплачены.

“И все же для слишком многих канадцев доступ к аборту остается серьезной проблемой. Доступ — вот на чем должны быть сосредоточены наши усилия, и именно поэтому мы здесь сегодня”, — сказал министр здравоохранения Жан-Ив Дюкло на пресс-конференции в среду,

К нему присоединилась министр по делам женщин и гендерному равенству Марси Иен. Она добавила, что те, кто работает над предоставлением услуг в области сексуального и репродуктивного здоровья, хорошо знакомы с барьерами, с которыми сталкиваются молодежь, представители расовой принадлежности, представители ЛГБТК+ и проживающие в сельской местности люди, пытающиеся сделать аборт.

“Никому не должно быть отказано в аборте из-за того, что ехать слишком далеко или слишком сложно договориться о встрече. Мы знаем, что должны работать лучше”, — сказал Иен.

Она добавила, что известие о проекте решения Верховного суда США, которое отменяет право на аборт к югу от границы, заставило ее почувствовать себя “больной”.

Как будут использованы деньги?

Action Canada for Sexual Health and Rights будет использовать федеральные деньги для расширения программ, которые предоставляют точную информацию о сексуальном и репродуктивном здоровье, а также помогают покрыть расходы женщин на проезд и проживание.

Национальная федерация абортов будет использовать средства для оказания финансовой и материально-технической помощи женщинам, обращающимся за услугами по прерыванию беременности, а также для обучения поставщиков медицинских услуг администрированию этих услуг.

“Эти инвестиции отражают нашу веру в то, что женщины и только женщины имеют право принимать решения о своем теле, а также нашу недвусмысленную приверженность обеспечению всеобъемлющего и доступного ухода за репродуктивным здоровьем для всех в Канаде, — сказал Дюкло.