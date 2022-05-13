Бдительный йоркширский терьер помог Канаде в борьбе с торговлей оружием

Подвиг терьера. Грозный пёс разоблачил операцию по нелегальной доставке оружия в Канаду из США. Будь, как терьер Пеппер!

Бдительный пёс по кличке Пеппер сорвал контрабанду и захватил 11 пистолетов, нелегально доставляемых в Канаду.

Стало известно, что 29 апреля сего года йоркширский терьер по имени Пеппер (Перчик) героически сорвал операцию по незаконной доставке в Онтарио груза огнестрельного оружия из США.

В эту ночь решила вражья стая перейти границу у реки. Примерно в 4 часа утра группа торговцев оружием запустила дрон с грузом пистолетов. Дрон должен был пересечь реку St. Clair и приземлиться в окрестностях городах Sarnia. Но не тут-то было.

Контрабандисты не ожидали, что у них на пути встанет обычный домашний терьер Пеппер, проживающия в местечке Порт-Ламбтон, что находился как раз на пути дрона. Пепперу вдруг приспичило сходить в туалет в 4 часа утра, и недовольный хозяин, чертыхаясь и поругивая своего четвероного друга, выбрался в свой сад. И тут Пеппер увидел летящий на небольшой высоте дрон. Удивлённый пёс бросился на перехват аппарата, который летел прямо над садом. Звонким лаем грозный и лохматый защитник сада уведомил человека о попытке нарушения территориальной целостности вверенного ему участка. Подошедший хозяин увидел человека, который управлял дроном. При виде свидетеля, человек бросился бежать и удрал на машине, оставив дрон на месте. В посылке, привязанной к аппарату, оказалось 11 пистолетов. Полиция Онтарио ведёт поиски преступников, но об инциденте стало известно только что, так как в течение двух недель сведения не разглашались в целях следствия.

Йоркширкский терьер Пеппер проявил бдительность и сорвал контрабанду! Благодаря Пепперу у преступников на 11 пистолетов меньше! Будь как Пеппер!