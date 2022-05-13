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Общество Животные Бдительный йоркширский терьер помог Канаде в борьбе с торговлей оружием
Terrier
Грозный пёс, гроза торговцев оружием. При одном взгляде на него преступники падают в обморок.

Бдительный йоркширский терьер помог Канаде в борьбе с торговлей оружием

Megan Jorgensen Май 13, 2022 Животные, Криминал, Меган Хорхенсен, Новости, Новости Канады, Общество, Происшествия, Хорошие новости Оставить комментарий 41 Просмотров

Подвиг терьера. Грозный пёс разоблачил операцию по нелегальной доставке оружия в Канаду из США. Будь, как терьер Пеппер!

Бдительный пёс по кличке Пеппер сорвал контрабанду и захватил 11 пистолетов, нелегально доставляемых в Канаду.

Стало известно, что 29 апреля сего года йоркширский терьер по имени Пеппер (Перчик) героически сорвал операцию по незаконной доставке в Онтарио груза огнестрельного оружия из США.

В эту ночь решила вражья стая перейти границу у реки. Примерно в 4 часа утра группа торговцев оружием запустила дрон с грузом пистолетов. Дрон должен был пересечь реку St. Clair и приземлиться в окрестностях городах Sarnia. Но не тут-то было.

Контрабандисты не ожидали, что у них на пути встанет обычный домашний терьер Пеппер, проживающия в местечке Порт-Ламбтон, что находился как раз на пути дрона. Пепперу вдруг приспичило сходить в туалет в 4 часа утра, и недовольный хозяин, чертыхаясь и поругивая своего четвероного друга, выбрался в свой сад. И тут Пеппер увидел летящий на небольшой высоте дрон. Удивлённый пёс бросился на перехват аппарата, который летел прямо над садом. Звонким лаем грозный и лохматый защитник сада уведомил человека о попытке нарушения территориальной целостности вверенного ему участка. Подошедший хозяин увидел человека, который управлял дроном. При виде свидетеля, человек бросился бежать и удрал на машине, оставив дрон на месте. В посылке, привязанной к аппарату, оказалось 11 пистолетов. Полиция Онтарио ведёт поиски преступников, но об инциденте стало известно только что, так как в течение двух недель сведения не разглашались в целях следствия.

Йоркширкский терьер Пеппер проявил бдительность и сорвал контрабанду! Благодаря Пепперу у преступников на 11 пистолетов меньше! Будь как Пеппер!

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