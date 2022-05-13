Илон Маск замораживает покупку Твиттера до получения отчётов о состоянии дел

Илон Маск заявил о приостановке сделки по покупке Твиттера до получения подробного отчёта о компании, в частности, данных о количестве “ботов”

Маск делает шаг назад и задумывается, а стоит ли ему приобретать Твиттер.

В пятницу, 13 мая, Илон Маск, самый богатый человек на Земле, объявил о своём решении приостановить сделку по покупке Твиттера до получения полного и окончательного отчёта о состоянии с аккаунтами пользователей. В первую очередь, на его окончательное решение повлияют данные о количестве так называемых “ботов”, то есть, аккаунтов несуществующих людей, которые десятками, а иногда и сотнями или даже тысячами, плодят нечистоплотные личности, стремясь создать впечатление широкой и массовой поддержки какому-то явлению – например, оставляя в огромных количествах положительные или отрицательные отзывы на товар или торговую марку, или же в поддержку решений того или иного правительства развязать войну или осудить “неправильного вольнодумца”. По словам Маска, если на самом деле, как утверждает администрация Твиттера, таких ботов и спаммеров менее пяти процентов от общего числа пользователей, действия по приобретению компании будут продоложены. Если анализ выявит наличие более 5% ботов и спаммеров, то покупка не состоится. В настоящее время в Твиттере зарегистрированы 93 миллиона пользователей, но у них не менее 230 миллионов разных аккаунтов (частично, этот факт оправдан тем, что человек может иметь свой личный аккаунт и аккаунт своей компании, что не запрещается правилами).

Когда Илон Маск принимал решение о покупке Твиттера, он обещал избавить эту сеть от спаммеров и ботов, вычистить всех, кто использует сеть в низменных целях и гарантировать прозрачность действий.

Как только Маск предупредил о приостановке операций по покупке Твиттера (напомним, что миллиардер обещал заплатить за Твиттер 44 миллиарда долларов США), акции компании упали на 20% – что стало рекордом последних месяцев на Уолл-Стрите. В пятницу, 13 мая, акции Твиттера котировались на бирже из расчёта 36 долларов за акцию, тогда Маск предложил 54,20 долларов за акцию.

В пятницу же стало известно об обращении к Илону Маску командира бригады морских пехотинцев, обороняющей территорию Азовстали в городе Мариуполь. Командир попросил Маска о помощи в эвакуации бойцов, которые свыше двух месяцев обороняли Азовсталь в полном окружении. Во всём мире слово Азовсталь стало известно и стало считаться синонимом мужества, и оборону комплекса очень часто сравнивают с обороной Сталинграда, но всем понятно, что силы измученных и израненных защитников на исходе, и никто не упрекнёт людей в отходе с позиции или даже в сдаче в плен в безвыходной обстановке, но сдаваться горстка последних обороняющихся не желает. Отсюда их обращение к Илону Маску, хотя как именно Маск может им помочь, непонятно. Известно, что Маск поставил Украине систему интернет связи через спутники Старлинк и неоднократно выражал солидарность с Украиной.