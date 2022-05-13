Как RBC-банк наказывает клиентов за неправильные пин-коды

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Жительница Эйджакса, Онтарио, решила встретиться со своей подругой в центре Торонто. В кафе у женщины украли кошелек. В нем было пять банковских карточек – три от RBC и по одной от BMO и Tangerine.

70-летняя Розина Эго-Агирре рассказала, что в течение двух часов после кражи с ее карт были совершены покупки на сумму более 20 000 долларов. С карты RBC ушло 9 242 доллара.

“Я получила голосовое сообщение от RBC, в котором говорилось, что с моей кредитной картой произошла необычная активность”, – вспоминает Эго-Агирре. Она сразу же перезвонила банк, чтобы обсудить транзакции, но ждала ответа более 40 минут. Все еще находясь в центре города, она решила пойти в ближайшее отделение, чтобы заблокировать карты.

Затем она ждала более двух часов, пока отделение свяжется с отделом по борьбе с мошенничеством. В конце концов ей дали временную карту клиента и сказали, что банк свяжется с ней в ближайшие дни.

Эго-Агирре рассказала, что во время разговора с отделом о борьбе с мошенничеством, ей задавали вопросы о ее PIN-коде. В том числе ее спросили, “использовала ли она PIN-код, связанный с днем ​​ее рождения”.

“Я сказала да. Я была честна, я не собиралась лгать, — сказала она, — Они тут же ответили мне, что не могут ничего вернуть, потому что это была моя вина”.

RBC согласился вернуть ей только 470 долларов в виде платежей, которые были обработаны без запроса PIN-кода. В то же время 8772 доллара в транзакциях, совершенных ворами с использованием PIN-кода, не будут возвращены, потому что ее номер не был достаточно безопасным.

В то же время Эго-Агирре уверяет, что и BMO, и Tangerine, где она использует аналогичный PIN-код, вернули полную сумму в течение нескольких дней. Женщина добавила, что использует этот PIN-код уже 20 лет и является клиентом RBC более 43 лет.

“Мы с мужем оба пенсионеры. Мы пожилые люди и живем на пенсию. То, что они пытаются удержать с меня, — это, по сути, годовая пенсия, — сказала она. – В моем доме каждая копейка на счету. Я чувствую, что меня подвело учреждение, которому я доверяла последние 43 года”.

Что ответили в банке?

В свою очередь банк заявил, что “во всех случаях мошенничества мы работаем с клиентом на протяжении всего процесса и информируем его, что мы и делаем в конкретном случае”.

В службе безопасности банка добавили, что клиенты должны выбрать PIN-код, который они легко запомнят. При этом важно избегать цифр и букв, которые могут угадать другие, таких как дата вашего рождения, номер телефона или адрес.

В банке добавили, что не будут больше комментировать ситуацию Эго-Агирре из соображений конфиденциальности.