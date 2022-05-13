Конец света 1910 года

Конец света в 1910 году

Занимательная история о “конце света”, случившимся на нашей планете в 1910 году. Улыбаемся!

Древняя, но никогда не стареющая история:

В 1910 году случился очередной знаменитый конец света. И не только в Канаде. Тогда к Земле неотвратимо приближалась зловещая и смертельно опасная комета Галлея. Кто про неё мало знает, сами поищите в Интернете сведения об этой жуткой комете (слабонервным про неё читать не рекомендуется). Она подходит к планете каждые 76 лет (приблизительно).

Итак, в 1910 году человечество осознало, что конец света близок. Дело в том, что во второй половине XIX века учёные открыли и исследовали особенности светового спектра различных веществ. При наблюдении за грозно подходившей кометой было установлено, что в её хвосте содержится химический элемент CN – цианоген, который приводит к появлению цианида (а хвост кометы – это вам не хвосты всяких там тигров и лемуров – хвост у кометы достигает десятки тысяч километров).

Таким образом, при приближении кометы Земля неизбежно попадала в её хвост, состоящий из цианида, и всё живое тут же погибало как от действия цианистого калия.

Разразилась закономерная паника. Газетные заголовки апреля-мая 1910 года были лаконичны: «Через месяц Земля станет безжизненной пустыней», «Весь мир станет смертоносной газовой камерой!» (газовые камеры в те годы уже существовали, но использовались для лечебных целей), «Цианид – напиток всех землян», «Человечество неизбежно погибнет от газовой атаки из Космоса» и т.д.

В огромных количествах производились и закупались респираторы – все запасы пожарных и шахтёров были сметены со складов. Строительные компании возводили бункеры и герметичные клетки. Цилиндры с кислородом уходили как горячие пирожки (больше двух в одни руки не давать, дамочка, а вы куда без очереди, и что, что дети дома, у всех дети, деловая нашлась).

Любопытно, что в магазинах во всем мире пропал сахар – химики проговорились, что цианиды нейтрализуются сахаром, поэтому народ засыпал комнаты сахарным песком, а в карманах носили килограммы рафинада.

В продаже появились анти-цианидные пилюли (в их состав входили сахар и мука – хуже всё равно же не будет!), которые раскупались не хуже кислородных цилиндров.

Ну, и конечно, не обошлось без радостей: «Цианистая вечеринка – вход 10 долларов!» (10 долларов – недельная средняя зарплата в США в те времена), «Вы ещё не оционидились? Тогда комета идёт к вам» — количество вечеринок и бальных танцев под лозунгом «Гуляем в последний раз» побило рекорды.

Были и жертвы. Один умник (предтеча депутатов российской думы?) залез на дерево и пытался наладить телефонную связь с кометой. Не дотянулся, упал, сломал шею. Десятки, если не сотни бедняг решили не дожидаться мучений и ушли в иной мир заранее. Ну, а тех, кто продал дома, чтоб погулять напоследок, кто набрал кредитов (популярный лозунг банков тех месяцев – «кредит отдавать не надо, если наступит конец света!»), кто раздал имущество, — число этих несчастных не поддаётся учёту.

Потом комета Галлея пришла, прошла и ушла. Все погибли, выжили только те, кто отсиделся в бункерах и набрал полный рот сахара. Выжившие решили скрыть трагедию от грядущих поколений, поэтому большинство легковерных землян уверено, что конца света не было. Но будет в 2061 (или 2062 – возможны варианты), когда комета Галлея навестит нас снова (а кто спросит, чего это в 1986 году не потравило всех, во время очередного прихода этой кометы, тем ответим – «а вот не надо провокации устраивать»).

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