В Канаде сократилось количество ферм, но они стали больше

Количество ферм в Канаде сократилось на 1,9% до 189 874, при этом они стали крупнее, передает данные StatsCan 11 мая сетевое издание The Westrn Producer

Количество ферм в Канаде сократилось на 1,9% до 189 874, при этом они стали крупнее, передает данные StatsCan 11 мая сетевое издание The Westrn Producer.

Для переписи 2021 года определение фермы изменили, поэтому StatsCan призывает осторожно сравнивать данные с предыдущими переписями. По данным статистического ведомства, снижение было минимальным за 25 лет.

Владельцев ферм за пять лет стало меньше на 3,5%. В конце 2021 года их насчитывалось 262 455, в 2016 году владельцев было 272 935. Впервые с 1991 года выросло число женщин-фермеров. Теперь их 79 795 человек. Среди владельцев ферм женщин 30,4%.

Средний возраст фермеров увеличился на один год до 56 лет, а медианный возраст вырос на два года до 58 лет. Доля владельцев ферм в возрасте 55 лет и старше выросла на шесть процентных пунктов до 60,5%. Число владельцев моложе 35 лет сократилось с от 9,1% до 8,6%.

Фермеры владеют 62 195 289 га земли, на 3,2% меньше, чем в 2016 году. Посевные площади выросли на 0,2% до 37 876 670 га. Зерновые и масличные культуры выращивают на 63 135 или 34,3% ферм.

Мясные фермы и откормочные площадки составляют 20,9% ферм. Растениеводством или производством говядины занято 82,7% земли, или 51,44 млн га.

Оборот более 1 млн канадских долларов, имеют 9,9% ферм по сравнению с 7,2% по данным предыдущей переписи. Фермы с оборотом в 2 млн канадских долларов или больше, получают 51,5% доходов отрасли. Во время предыдущей переписи такие фермы получали 41,5%.

«Со временем фермы изменились, стали сложными предприятиями, сочетающими в себе автоматизацию и производство. В результате многие фермы слились и стали крупными как с точки зрения продаж, так и с точки зрения количества сотрудников. Число мелких и средних ферм в Канаде сокращается, что влияет на сельский ландшафт и профиль канадского региона», — говорится в сводке переписи.