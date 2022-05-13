Родители судят сына и невестку за отказ рожать детей

В Индии родители судят сына и невестку за то, что те никак не родят внуков, а хотят “пожить для себя”

Необычный судебный процесс, который может стать прецедентным.

12 мая, в индийском городе Дехрадун (Dehradun) муж и жена решили подать в суд на сына и его супругу за то, что те отказываются родить внука. Семейная пара Санжив и Садхана Прасад (Sanjeev, Sadhana Prasad) заявили высокому суду, что их терпение закончилось. Они приложили много сил на воспитание и обучение своего сына, они вложили огромные деньги в его образование и в организацию пышной свадьбы, “как у людей”, но молодые отказываются от рождения детей, заявляя, что хотят пожить для себя, а уж потом, попозже, и для детей время настанет.

Молодые поженились в 2016 году. Сначала папа с мамой пытались уговорить сына и невестку добром, но безуспешно. Не осталось иного выхода, чем подать в суд.

Согласно иску, на воспитание и обучение сына родители потратили огромные деньги. Во-первых, более шестидесяти тысяч долларов США были потрачены на обучение сына в США и в Великобритании, где тот несколько лет учился на пилота гражданской авиации и получил лицензию лётчика. Во-вторых, свадьба была проведена масштабно, по всем традициям. Были приглашены сотни гостей, собравшихся со всех краёв, для них был снят пятизвёздочный отель, а на проведение церемонии заказаны шикарные автомобили. Свадьба обошлась в 100 тысяч долларов США, и это не считая расходов на поездку молодых в медовый месяц. Родители купили молодым отдельный дом (как правило, в Индии несколько поколений семьи живут вместе, под одной крышей, а проживание в собственном доме считается шиком).

Семейная пара Прасад влезла в долги, набрав кредитов и взяв в долг деньги у родственников и друзей. Но сын и молодая жена после шести лет совместной жизни так и не завели ребёнка. “Нам безразлично, какого пола будет внук или внучка, но пусть родят ребёнка или пусть вернут потраченные средства!” поясняют родители молодых.

Суд состоится 17 мая. Так как в Индии действует британское прецедентное право, то в случае удовлетворения иска все молодые семьи страны должны будут задуматься о детях, а в противном случае на них могут подать в суд родители.