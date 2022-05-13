Новый закон в Канаде разрешил эвтаназию «слишком бедных» больных

Новая редакция закона об эвтаназии, принятая в Канаде, фактически позволяет эвтаназию тех тяжело больных людей, кто не может позволить себе дорогое лечение, заявил писатель Чарльз Камози 11 мая в шоу Такера Карлсона на телеканале Fox News

Новая редакция закона об эвтаназии, принятая в Канаде, фактически позволяет эвтаназию тех тяжело больных людей, кто не может позволить себе дорогое лечение, заявил писатель Чарльз Камози 11 мая в шоу Такера Карлсона на телеканале Fox News.

Камози написал книгу на тему эвтаназии «Теряя достоинство» и является одним из самых ярых критиков самопомощи в Канаде. Он раскритиковал канадские законы об эвтаназии, которые позволяют усыплять людей, если они «слишком бедны, чтобы продолжать жить достойно».

По словам Камози, политика Канады говорит сама за себя и «рассматривается такой, какая она есть» — чистое зло. Камози также заявил, что у бедных людей, которые подпадают под действие таких законов, нет голоса, нет представителей в органах власти — в Канаде их не представляет ни одна партия.

Речь идет о законе, принятом в Канаде в марте 2021 года. Этот закон разрешил проводить эвтаназию не только тем, кто смертельно болен и о чьей неминуемой смерти говорят врачи, но и тем, кто страдает от болезни или инвалидности, которая «не может быть облегчена в условиях, которые вы считаете приемлемыми».

То есть эвтаназию разрешили проводить людям, которые могли бы жить еще долго, но не могут по тем или иным причинам, чаще всего финансовым, облегчить свои страдания. Более того, тем, кто подпадает под действие закона, эвтаназию любезно оплатит правительство. Эвтаназию оплатит всем, а лекарства далеко не всегда и не всем.

Журнал сообщил, что даже до того, как был принят новый закон, «было много сообщений о злоупотреблениях. Мужчина с нейродегенеративным заболеванием свидетельствовал в парламенте, что медсестры и специалист по медицинской этике в больнице пытались принудить его к самоубийству, угрожая разорить его дополнительными расходами или выгоняя его из больницы, а также лишая его воды в течение 20 дней».

Поскольку с момента принятия закона прошел уже год, в Канаде появились прецеденты его применения. Некоторые из них привел журнал The Spectator в статье от 30 апреля 2022 года.

После же принятия нового закона, по сообщению журнала, женщину из Онтарио принудили к эвтаназии, потому что ее жилищные льготы не позволяли ей получить лучшее жилье, которое не усугубляло ее тяжелую аллергию. Напомним, в общем случае аллергия не является смертельным заболеванием, и с ним живут миллионы людей.

В другом примере сообщается о женщине-инвалиде, которая подала заявление о смерти, потому что она «просто не может позволить себе продолжать жить». То есть в качестве обоснования эвтаназии прямо была названа бедность.

В третьем примере женщина обратилась за эвтаназией, потому что из-за долга, связанного с Covid, она не могла оплатить лечение, которое сделало бы ее хроническую боль терпимой. При правительстве Трюдо канадцы-инвалиды получили дополнительную финансовую помощь в размере 600 канадских долларов во время COVID, а студенты университетов получили по 5000 канадских долларов.

Напомним, в марте 2023 года в Канаде разрешат эвтаназию людям, имеющим только психические заболевания. Естественно, часто у бедных людей эти заболевания протекают тяжелее, поскольку они не могут себе позволить дорогое лечение или перемену обстановки.