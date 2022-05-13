Недвижимость: брокеры пережили оживленную раннюю весну в Квебеке

Брокеры по недвижимости пережили оживленную раннюю весну в Квебеке. Сделки остаются на высоком уровне во всех сегментах рынка, в то время как цены на кондоминиумы взлетают, как это редко случалось раньше

Брокеры по недвижимости пережили оживленную раннюю весну в Квебеке. Сделки остаются на высоком уровне во всех сегментах рынка, в то время как цены на кондоминиумы взлетают, как это редко случалось раньше.

“Перегрев идет полным ходом, особенно в категории кондоминиумов в агломерации Квебека, ускоряя процесс восстановления цен в этой категории. Действительно, там было зафиксировано увеличение средней цены на 17%, чего никогда не было с тех пор, как система брокеров по недвижимости Centris собирала рыночные данные», – отмечает Чарльз Брант, директор отдела анализа рынка в профессиональная ассоциация брокеров по недвижимости Квебека (APCIQ).

“Мы видим, что динамика рынка Квебека отличается от динамики рынка Монреаля, чей бизнес начинает сокращаться. Ставки покупательной способности домашних хозяйств значительно ниже в столице. Средняя цена проживания в регионе Квебек составляет менее двух третей от средней цены проживания в районе Монреаля. Это при том, что средние уровни доходов домашних хозяйств оказываются довольно сопоставимыми. Таким образом, новые покупатели будут менее чувствительны к повышению процентных ставок в Квебеке, чем в Монреале»,-добавляет он.

Продажи жилья в Квебеке упали на 11% в апреле по сравнению с апрелем 2021 года. Тем не менее, ежемесячный уровень активности оставался исторически высоким: 963 перепродажи.

В агломерации Квебека и на северной окраине наблюдался наибольший спад: в обоих случаях продажи снизились до 13%. На Южном берегу Квебека наблюдалось меньшее замедление: количество сделок сократилось на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В жилых категориях единая семья выделялась интенсивным снижением перепродажи, снизившись на 14%. Со своей стороны, кондоминиумы и небольшие объекты недвижимости с доходами сократились всего на 7% по сравнению с 2021 годом, который был рекордным в это время года.

Несмотря на замедление торгов в регионе, предложение оставалось под давлением. На конец апреля число зарегистрированных лиц составило 2280 человек, что на 32% меньше, чем в апреле 2021 года, и немного меньше по сравнению с мартом 2022 года (2406 зарегистрированных лиц).

На фоне повсеместного повышения цен у семей на одну семью в регионе Квебек наблюдался относительно умеренный прирост, на 10% выше средней цены. На апрель он фактически составил 345 000 долларов. С другой стороны, цены на кондоминиумы значительно выросли до 235 000 долларов, что на 16% больше, чем в апреле прошлого года. Со своей стороны, для небольших доходных объектов их цена составила 385 000 долларов, что на 7% больше.

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Ольга Успенская

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