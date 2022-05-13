Канада выделит различным фондам по борьбе с пандемией коронавируса более $700 млн

Правительство Канады для борьбы с пандемией коронавируса выделит международным механизму ACT-Accelerator и COVAX CA$732 млн. Об этом 12 мая говорится в заявлении премьер-министра Канады Джастина Трюдо

Правительство Канады для борьбы с пандемией коронавируса выделит международным механизму ACT-Accelerator и COVAX CA$732 млн. Об этом 12 мая говорится в заявлении премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

«Мы должны продолжать вместе работать и поддерживать международные усилия по завершению пандемии во всем мире», — говорится в заявлении Трюдо, которое было распространено международном онлайн-саммите по вопросам борьбы с COVID-19.

Для этих целей Канада готова перечислить CA$732 млн, из которых около CA$220 млн будет перечислено в пользу международного механизма COVAX.

Инициатива COVAX была запущена Всемирной организацией здравоохранения в апреле 2020 года в целях обеспечения доступа к вакцинам от COVID-19 развивающихся стран и стран с низким уровнем дохода. К июлю 2020 года к ней присоединилось свыше 160 государств, объединивших свои ресурсы для максимально быстрой закупки и распределения вакцин по странам третьего мира.