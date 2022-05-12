Финальные продажи: плеер iPod уходит в историю

Совсем недавно также перестали работать телефоны BlackBerry.

В свое время iPod стал лицом портативной музыки и положил начало стремительной эволюции Apple Inc в крупнейшую в мире компанию. После 20 лет успеха корпорация прекращает производство легендарного плеера.

На этой неделе в Apple заявили, что iPod Touch, единственная версия портативного музыкального плеера, которая все еще продается, будет доступна до окончания поставок.

С момента своего запуска в 2001 году iPod вышел победителем в буре конкурирующих музыкальных плееров. Позднее его затмили смартфоны, потоковая онлайн-музыка и рост популярности iPhone в пантеоне Apple.

iPod претерпел несколько изменений с момента своего создания. Первая версия была с колесом прокрутки, емкостью для хранения 1000 песен и 10-часовым временем автономной работы. Дошедшая до настоящего времени версия — iPod Touch — была выпущена в 2007 году, в том же году, что и iPhone.

Apple перестала обновлять iPod в 2015 году.