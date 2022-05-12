Полиция Монреаля ликвидировала сеть наркоторговцев

Ранее также была раскрыта сеть контрабандистов алкоголя.

Десять человек арестованы, а их сеть незаконного оборота наркотиков на Западном острове ликвидирована. Об этом сообщает полиция Монреаля.

Обыски проводились в ряде пригородных районов, включая Сент-Анн-де-Бельвю, Сент-Женевьев, Пьерфон, Доллар-де-Ормо, а также в центре Монреаля и города Квебека.

Полиция добавила, что изъяла оружие – в том числе четыре единицы огнестрельного; наркотики на сумму более 200 000 долларов, включая кокаин, крэк, ксанакс, дилаудид, изотонитазин, виагру, гашиш, каннабис и галлюциногенные грибы; а также около 100 000 долларов наличными.

Основные пятеро подозреваемых – мужчины 23-25 лет – предстали перед судов Монреаля. Им предъявлено несколько обвинений, связанных с хранением и оборотом наркотиков, а также хранением огнестрельного оружия. Остальные пять арестованных – трое женщин и двое мужчин – “играли второстепенную роль” в преступной группировке.