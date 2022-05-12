Французский язык наносит удар по ветеринарам Квебека

А медицину чуть не добила обязательная вакцинация врачей от COVID-19.

Владельцы лошадей в западной части Квебека жалуются, что языковые законы провинции оставляют их без единственного ветеринара в то время, когда уже и так существует острая нехватка врачей для животных.

В регионе Понтиак более половины жителей разговаривают на английском, а остальные в основном говорят на двух языках. Местный ветеринар Мелисса Джоветт родом из Великобритании, и она признает, что “языки никогда не были ее сильной стороной”. При этом у нее не было проблем с общением с пациентами.

Правила гласят, что ветеринар может получить временную лицензию сроком на один год, которую можно продлевать трижды, что дает ему четыре года на сдачу языкового теста, необходимого для получения постоянного разрешения от ветеринарной службы провинции.

Квебекский орган по контролю за языком, l’Office quebecois de la langue francaise, говорит, что, хотя лицензирование зависит от профессиональных распоряжений, “нет положения, позволяющего Управлению освобождать кандидата от сдачи экзамена по французскому языку”.

Местные жители создали петицию, прося правительство не увольнять их ветеринара, и за короткий период времени она собрала более 7500 подписей.

Однако сама ветеринар признает, что “за прошедшие годы многим ветеринарам было запрещено работать в Квебеке из-за этого, и в этом я ничем не отличаюсь”.

Тем временем хозяева лошадей осознают, что после ухода Джоветт ближайший ветеринар находится более чем в двух часах езды, “что потенциально может поставить под угрозу благополучие животных”.

“Я хороший защитник французского языка. Я думаю, что в языковом законе есть хорошая основа, — говорит фермер Шанталь Кретьен. – Но когда население и животные нуждаются в уходе, нам все равно, на каком языке говорят их спасители”.