Канада и Бурская война (война в Южной Африке) в 1899-1902

Участие канадских добровольцев в Бурской войне и реакция на эту войну в канадском обществе.

Южноафриканская война 1899-1902 годов, более известная под названием Бурская война, стала первой войной, в которой приняли участие канадские войска. Впервые канадские воинские части пересекли границу Канады для ведения боевых действий за пределами страны.

(Разумеется, канадские войска переходили границу с Соединёнными Штатами Америки в ходе войны с США 1812-1815 годов, когда ими был сожжена часть Вашингтона и высажен десант в Новом Орлеане, но тогда Канада принадлежала Великобритании и участвовала в войне как колония, а не как независимое государство).

Итак, в 1899 году Великобритания атакует две южноафриканские республики – Южноафриканскую Республику, более известную под названием Трансвааль («Трансвааль, Трансвааль, страна моя, ты вся горишь в огне» – знаменитая песня тех лет) и Свободное Государство Оранж, более известное под именем Оранжевая республика.

Обе республики были заселены бурами, потомками голландских поселенцев, занимавшихся в основном земледелием, очень набожными, простыми и, как правило, неграмотными (речь об исконном населении не идёт, к нему одинаково гадко относились все стороны, но то уж издержки тех времён). Британцы, уверенные в безобидности буров, даже в страшном сне подумать не могли, в какую бойню выльется задуманная «лёгкая прогулка».

В ходе войны буры нанесли британцам очень серьёзные потери, но, в конце концов, численность британских войск, превосходство в вооружении и в технологиях, своё решающее слово сказали (религиозные верования буров тоже свою роль сыграли, – чтение молитв перед боем и после боя было обязательным, что давало британцам возможность, заметив коленопреклоненных врагов, подготовиться к обороне, а в случае победы буров в бою, отступающий противник не преследовался – молиться надо было). После поражения в обычной войне, буры начали широкие партизанские действия, в которых принял участие практически весь народ.

История бурской войны очень познавательна и интересна, но у нас речь о Канаде.

В самом начале войны Канада резко разделилась на два враждебных лагеря:

Англоязычная Канада, практически единогласно поддержала Британию (за несколькими симптоматичными исключениями).

А практически все франкоязычные канадцы решительно выступили на стороне буров. В Квебеке движение в поддержку буров возглавил Анри Бураса (Henri Bourassa), известнейший политик тех времён. В защиту буров выступили и практически все этнические землячества Канады, за исключением британских, для которых участие Канады в колониальной войне было неприемлемым.

В ситуации, когда общественное мнение Канады резко разделилось, правительство Уилфреда Лорье (Wilfrid Laurier) попыталось пойти на компромисс. Под давлением англоязычных избирателей, Лорье дал согласие на посылку в Южную Африку тысячи добровольцев, хотя сам Лорье выступал против участия в войне.

Бурасса же, от имени франко-канадцев, резко разоблачает британский империализмHenri Bourassa и подает в отставку с поста депутата в знак протеста против отправки канадских войск. Франко-канадцы обвиняют власти в покорном следовании британской политике, которая идёт в разрез с интересами Канады.

Отношения между франко-канадцами и англо-канадцами резко ухудшаются, весной 1900 года доходит до прямых столкновения между франко и англо – канадцами в Монреале.

В течение трёх лет канадские войска воюют в Южной Африке. Всего через войну прошли более семи тысяч канадцев, среди которых 12 медсестер. Канадцы приняли участие в важнейших сражениях войны, включая битвы при Paardberget и при Leliefontein.

В партизанской войне канадцы приняли участие в многочисленных вылазках, патрулях, преследовании и изматывании партизан. Канадцы блокировали бурские фермы, источники воды и питания. Они неоднократно принимали участие в сожжении ферм и в отправке населения в концентрационные лагеря, где тысячи крестьян скончались от болезней и голода.

Всего в Южной Африке было убито и умерло от болезней 267 канадских солдат и офицеров. Четверо канадцев за участие в боевых действиях были награждены Крестом Виктории – высшей наградой Британии и Канады. 19 человек получили орден «За выдающиеся военные заслуги», 17 человек медаль «За отвагу». Старшая медсестра, Джорджина Поуп (Georgina POPE) была награждена орденом Королевского Красного Креста. Ещё 117 бойцов были отмечены в благодарностях командующего.

В последние месяцы войны в Южную Африку были посланы сорок канадских учителей для участия в восстановлении разрушенной страны.

В войне приняли участие следующие канадские части:

1) 2nd Battalion, Royal Canadian Regiment of Infantry – первая воинская часть, отправленная в Южную Африку. Этот батальон принял участие в сражении за Paardebergt в феврале 1900 года, первой важной победе англичан.

2) Батальон Royal Canadian Dragoons, – драгуны и полевая артиллерия.

3) 1st Battalion, Canadian Mounted Rifles. Этот батальон состоял из полицейских, бывших полицейских и ковбоев, собранных полицейским комиссаром северо-востока Канады. Батальон получил большую известность в ходе проведения противо-партизанских операций. Есть данные о том, что его солдаты принимали участие в расправах с гражданским населением, заподозренным в сочувствии партизанам (слава богу, в отличие от «героев» разных американских и российских фильмов, его солдаты не поднимаются на щит).

4) Бригада полевой артиллерии Royal Canadien Field Artillery : В составе бригады было три артиллерийских батарее, в каждой по три артвзвода из двух 12 фунтовых орудий каждый. Бригада принимала участие во многих боях.

5) Конный полк Strathcona’s Horse. Этот полк был набран лордом Strathcona. Он воевал в составе британских частей и не считался канадским формированием, но состоял из канадцев. В его составе воевал легендарный комиссар полиции Sam Steele.

6) Легкий кавалерийский полк 2nd Regiment, Canadian Mounted Rifles. Полк отличился в боях с партизанами, проводя зачистки территорий в Трансваале. О расправах с мирным населением сведений нет, но, несомненно, руки его солдат тоже в крови крестьян.

7) Полевой госпиталь номер 10 – 10e Hôpital de campagne canadien. Госпиталь был отправлен в Африку с третьим контингентом канадцев.

8) Легкие кавалерийские полки номера 3, 4, 5, 6 – 3rd, 4th, 5th & 6th Regiments, Canadian Mounted Rifles. В апреле 1902 года британцы просят отправить четвертый контингент канадцев. Эти четыре полка составили новый контингент. Их командирами стали опытные солдаты, уже прошедшие через Южную Африку. Костях офицеров, сержантов и часть солдат тоже была из уже отслуживших в Африке солдат.

9) Разведчасть Canadian Scouts. Отдельная разведчасть (примерно, батальон по численности) административно считалась британской войсковой частью, но служили в ней только канадцы.

10) Полицейский батальон South African Constabulary. Был создан для обеспечения «порядка» и охраны коммуникации от нападений партизан. Понёс тяжелые потери в боях с партизанами. «Отличился» в зачистке деревень. Надо признать, что канадцы не считают его бойцов «безвинными героями» и «невинными мальчиками», в отличие от отношения к подобным «героям» в ряде других стран (выразившемся в создании фильмов и написании книг с прославлением карателей).

11) 3rd (Special Service) Battalion. Этот батальон не успел отправиться в Африку, но приказ об отмене отправки был получен в последний день перед погрузкой, официально часть уже была зачислена в состав экспедиционного корпуса. Посему батальон и упоминается всегда среди частей, участвовавших в войне.

Вот ещё несколько сведений из той войны, касающихся положения с военнопленными и интернированными.

В ходе последней из бурский войн Буры взяли в плен 383 британских офицера и 9170 сержантов и рядовых. Впечатляющие цифры!

А вот статистика по этим пленным – 97 британских пленных скончались в лагерях для военнопленных, то есть, примерно 1% пленных погиб в бурском плену, это меньше, чем процент скончавшихся в плену в любой другой войне 20 века. Для сравнения, во время той войны 86 британцев погибли от удара молнии, притянутой их оружием или амуницей. Несколько пленных успешно бежали (включая Черчилля), других схватили, наказание – карцер на несколько суток. Часто пленных (особенно больных) буры обменивали на своих пленных.

Замечу, что всего почти 22% британских солдат, участвоваших в боях, погибли, были ранены или попали в госпитали по болезни

Итак, 1 процент британских пленных погиб в бурских лагерях для военнопленных. А вот что было в британских лагерях для военнопленных и интернированных (вроде бы, впервые в истории было использовано название “концлагерь”, хотя речь шла о лагере, где собирали местных жителей, чтобы не дать им возможность помогать партизанам).

21% пленных и интернированных буров и негритянского населения в этих лагерях скончались (напомню – в плену погиб 1% пленных британцев). Всего в британских лагерях погибли 46 тысяч человек, из них 26 тысяч буров (половина из них – женщины и дети), и 20 тысяч чернокожих, которых вообще сажали в лагеря на всякий случай, потому что они, как правило, в войне между европейцами участвовать не собирались, что понятно и правильно для них было.

И ещё об Южной Африке и Канаде: