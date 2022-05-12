Целых два кита в акватории монреальского Старого порта

В монреальский порт заплыли уже два кита! Впервые в истории! И что с ними делать?

В Монреаль на экскурсию прибыли уже целых два кита!

Мы уже писали о том, что во второй раз за последние два года в акватории Старого порта Монреаля был обнаружен кит – молодой китёнок, добравшийся до Монреаля после долгого плавания из залива Святого Лаврентия. Сам по себе случай редчайший, но раз в несколько лет киты до Монреаля добираются, хотя нахождение в пресной воде для них вредно.

И вот в среду, 11 мая, жители города с удивлением увидели в порту второго кита. Случай невиданный, потому что никогда раньше два кита одновременно Монреаль не навещали.

Оба млекопитающих находятся в одном районе неподалёку от острова Святой Елены, хотя иногда удаляются от него. Группа изучения китов сообщила, что второй кит был замечен ещё во вторник в Труа-Ривьер, а затем в Беканкуре и в Варен ранним утром в среду, после чего он и обосновался у острова Святой Елены, в канале Le Moyne.

Биологи полагают, что оба кита очень молоды, а второму путешественнику вообще всего несколько месяцев от роду. Люди опасаются, что долгое пребывание в пресной воде может пагубно сказаться на здоровье китят, поэтому разрабатываются меры по их доставке назад, в залив, к месту их постоянного обитания.

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