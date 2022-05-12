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Новости Новости Квебека и Монреаля Квебек оплатит переход Exo на электроавтобусы

Квебек оплатит переход Exo на электроавтобусы

Olga Fedak Май 12, 2022 Новости Квебека и Монреаля, Природа, погода, экология, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли Оставить комментарий 82 Просмотров

Также электроавтобусы получат школы Канады.

Правительство Квебека обязуется поддержать электрификацию автобусного парка транзитного агентства Exo. Об этом заявил министр транспорта Франсуа Боннардель на ежегодном обеде по сбору средств Trajectoire Québec в Монреале в понедельник.

Агентство общественного транспорта планирует заменить существующие автобусы, принадлежащие частным перевозчикам, полностью электрическими транспортными средствами.

Боннардель отметил, что частный компонент бизнеса Exo “очень затрудняет электрификацию ее автобусов, поскольку для этого потребуется, чтобы частный сектор вложил огромные средства в зарядную инфраструктуру и электрические автобусы”.

В рамках “программы Exobus” Exo получит автобусный парк, специальные гаражи и зарядные станции. И хотя этот процесс уже начался, для его завершения потребуется несколько лет.

Первая фаза, которая должна завершиться до 2027 года, обойдется в 330,8 миллионов долларов. Детали финансирования и сумма, которая поступит от федерального правительства, еще не определены. В то же время Боннардель пообещал, что большая часть средств будет поступать от правительства провинции.

Генеральный менеджер Exo Сильвен Йелле поблагодарил правительство провинции, и добавил, что “в течение пяти лет компания планирует приобрести более 135 электроавтобусов. В планах Exo течение 20 лет заменить весь парк электроавтобусами, что означает покупку 1000 транспортных средств”.

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