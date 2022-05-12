Королева Испании и профессор университета привлекли всеобщее внимание

Королева Испании и лауреатка премии имени Королевы явились на церемонию награждения в одинаковых платьях ценою в 70 долларов

Случай, рассмешивший всю Испанию – королева и награждаемая профессор вышли на сцену в одниковых платьях.

Вся Испания (и не только Испания) с улыбкой обсуждает пикантный случай, который произошёл на церемонии награждения премиями, носящими имя Королевы Летиции.

Королева Летиция вручала премии, носящие её собственнное имя, гражданам, которые внесли наибольший вклад в дело поддержки инвалидов в Испании в 2021 году. И вот в тот момент, когда на сцену была приглашена профессор Инмакулада Вивас Тесон (Inmaculada Vivas Teson), зал ахнул. Обе женщины – и королева Испании, и награждаемая учёная оказались одеты в совершенно одинаковые чёрно белые платья, с одинаковым пояском, идентичным фасоном, да и в очень похожих чёрных туфлях.

А так как обе дамы и комплекцией схожи, и причёски почти одинаковые, то казалось, на сцене стоят сестрёнки-близняшки, специально вырядившиеся одинаково.

Королева была сначала обескуражена, но быстро пришла в себя, расхохоталась, и дамы обнялись. А уже через час досужие журналисты выяснили, что оба платья выпускаются фирмой Mango и стоят 70 канадских долларов. Через сутки после публикации Mango объявила, что на складах не осталось ни одного платья этого фасона и расцветки, а в Испании продажи одежды марки Манго выросли за 24 часа в пять раз.

В шутку вся Испания обсуждает, сколько же заплатила фирма Королеве и профессору за рекламу своей продукции. На деле, такие совпадения случаются, то когда речь идёт о королеве, которая демократично надевает дешёвое, но элегантное платье, ситуация действительно привлекает всеобщее внимание.