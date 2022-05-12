В Канаде обнаружены два новых субварианта Омикрона

Представитель Агентства общественного здравоохранения Канады (PHAC) подтвердил, что им известно о трех случаях BА.4 в Канаде и одном случае BА.5

В Канаде были обнаружены два новых субварианта Омикрона, которые вызывают всплеск заражения COVID-19 в Южной Африке.

Представитель Агентства общественного здравоохранения Канады (PHAC) подтвердил, что им известно о трех случаях BА.4 в Канаде и одном случае BА.5.

“Правительство Канады совместно с провинциями и территориями разработало мощную программу мониторинга для выявления вариантов COVID-19 в Канаде, включая вызывающий озабоченность вариант Omicron и его подвиды”, – сказали они. “Ученые ищут признаки того, что подвиды Омикрона, такие как BA.4 и BA.5, изменяют тяжесть заболевания, возможность передачи или влияют на эффективность диагностических тестов, вакцин или методов лечения COVID-19”.

Последние правительственные данные показывают, что субвариант омикрона BA.2 с высокой степенью передачи в настоящее время является наиболее распространенной причиной заражения COVID-19 в стране.

“Как и в случае со всеми новыми подвидами COVID-19, ученые из Агентства общественного здравоохранения Канады вместе с национальными и международными экспертами активно отслеживают и оценивают подвиды BA.4 и BA.5 и связанные с ними исследования”, – сказал представитель PHAC.

Одно раннее исследование, которое не было подвергнуто экспертной оценке, предполагает, что BA.4 и BA.5 “демонстрируют потенциально более высокую трансмиссивность по сравнению с BA.2”, а также, возможно, могут избегать антител, созданных в результате предыдущих инфекций Омикроном.

Другое исследование, также проходящее экспертную оценку, предполагает, что, хотя вакцинация “вероятно, обеспечит хорошую защиту от тяжелых заболеваний”, способность двух субвариантов уклоняться от антител может “привести к новой волне инфекции”.

Эта волна уже началась в Южной Африке, где впервые были выявлены BA.4 и BA.5.

“Субварианты вызывают значительный всплеск заболеваемости”, – заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус во время брифинга для СМИ во вторник. “Omicron, и в частности BA.4 и BA.5, стимулируют рост в Южной Африке, в то время как BA.2 доминирует во всем мире”.

С конца апреля число новых случаев заражения COVID-19 в Южной Африке исчисляется тысячами каждый день, по сравнению с сотнями месяцем ранее. В обновленной информации от 4 мая ВОЗ сообщила, что за предыдущую неделю в стране было зарегистрировано более 32 000 случаев заболевания, что на 67 процентов больше. Менее 40 процентов 60-миллионного населения полностью вакцинировано.

11 апреля ВОЗ первоначально объявила, что отслеживает несколько десятков случаев заболевания BA.4 и BA.5. За последний месяц субварианты были обнаружены в таких странах, как Германия, Португалия, Великобритания, Австрия, США и Дания.