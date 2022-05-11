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Новости Новости Канады Нехватка подсолнечного масла: канадцам стоит готовиться к повышению цен в ресторанах

Нехватка подсолнечного масла: канадцам стоит готовиться к повышению цен в ресторанах

Olga Fedak Май 11, 2022 Новости Канады, Общество, Сам себе ресторан Оставить комментарий 224 Просмотров

А что сегодня не дорожает?

Плохие урожаи из-за изменения климата, проблемы с цепочками поставок, вызванные пандемией COVID-19, и в довершение всего вторжение России в Украину привели к нехватке продуктов питания во всем мире.

Сильвен Шарлебуа, профессор Университета Далхаузи в области распределения продуктов питания и политики, объяснил, что эти факторы создали “идеальный шторм” для мирового дефицита. Цены на растительное масло резко выросли за последние шесть месяцев.

Однако по словам профессора самый большой рост цен канадцы увидят не в магазинах, а в ресторанах страны.

“Я слышу от рестораторов, что к концу этого года они готовятся увидеть утроение цен на растительное масло. Служба общественного сильно зависит от закупочных цен, особенно когда речь идет о растительном масле в Канаде. Так что вполне логично, что это повлияет на цены в меню”, — сказал он. Таким образом потребители должны быть готовы тратить больше, обедая в ресторанах, и соответственно планировать свой бюджет.

Глобальный продовольственный кризис и рост цен на сотни продуктов усугубляется еще и тем, что Индонезия начала ограничивать экспорт пальмового масла.

На Индонезию приходится 55% мирового экспорта пальмового масла, а Украина является крупнейшим экспортером подсолнечного масла в мире.

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