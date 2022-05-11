Европа перестает требовать маски во время авиаперелетов

На прошлой неделе немецкий авиаперевозчик Lufthansa отказал большой группе израильских путешественников в посадке на самолет, потому что некоторые из них отказались носить маски.

Европейский союз больше не будет требовать надевать медицинские маски в аэропортах и ​​в самолетах со следующей недели на фоне ослабления пандемических ограничений по всему блоку. Однако государства-члены могут по-прежнему требовать использование масок. Об этом заявили официальные лица ЕС в среду.

Агентство авиационной безопасности Европейского союза заявило, что надеется, что совместное решение, принятое с Европейским центром профилактики и контроля заболеваний, станет “большим шагом вперед в нормализации авиаперелетов” для пассажиров и экипажей.

Новое руководство “учитывает последние события в связи с пандемией, в частности уровни вакцинации и естественно приобретенного иммунитета, а также сопутствующую отмену ограничений во все большем числе европейских стран”, — говорится в совместном заявлении двух агентств.

Тем не менее “пассажиры должны вести себя ответственно и уважать выбор окружающих. А пассажир, который кашляет и чихает, должен настоятельно подумать о том, чтобы надеть маску для лица, чтобы успокоить тех, кто сидит рядом”.

Новые рекомендации вступают в силу 16 мая. Правила в отношении масок могут по-прежнему различаться в зависимости от авиакомпании после этой даты, если они летают в пункты назначения или из пунктов назначения, где действуют другие правила.

Тем не менее уже известно, что министерство здравоохранения Германии заявило, что все равно будет требовать, чтобы все пассажиры старше 6 лет носили медицинские маски на рейсах в страну, из страны или внутри страны. Маски разрешается снимать во время еды.

С другой стороны французское правительство в среду отдельно объявило, что с понедельника людям больше не нужно будет носить маски в любых видах общественного транспорта.