Неизвестная Канада: Висячий мост Капилано

Одна из самых популярных достопримечательностей Ванкувера предлагает уникальное приключение и живописные пейзажи всего в нескольких минутах от центра города. Прогуляйтесь по верхушкам парка Висячий мост Капилано и испытайте себя, пробираясь по узкой подвесной дорожке длиной 137 м на высоте 70 м над стремительной рекой.

Одна из самых популярных достопримечательностей Ванкувера предлагает уникальное приключение и живописные пейзажи всего в нескольких минутах от центра города. Прогуляйтесь по верхушкам парка Висячий мост Капилано и испытайте себя, пробираясь по узкой подвесной дорожке длиной 137 м на высоте 70 м над стремительной рекой.

В 1888 году Джордж Грант Маккей, шотландский инженер-строитель и землеустроитель, прибыл в молодой город Ванкувер. Он приобрел более 2000 га густого леса по обе стороны от реки Капилано и построил хижину на самом краю стены каньона. В 1889 году Маккей установил пешеходный мост из конопляных канатов и кедровых досок через каньон с помощью Августа Джека Хахсахлано и нескольких лошадей, которые переплыли с канатами через реку. Мост и хижина Маккея стали популярным местом приключений для его друзей, получив название Capilano Tramps. В 1903 году канаты были заменены прочными стальными тросами, способными удерживать вес 1300 человек одновременно. С тех пор это место сменило нескольких владельцев и получило обширную известность среди туристов.

В 1983 году парк был продан Нэнси Стиббард, нынешнему владельцу. Здесь появились новые аттракционы, и висячий мост Капилано стал одной из самых популярных достопримечательностей Канады. С дальней стороны подвесного моста есть множество семейных аттракционов:

Приключение Treetops. В этом путешествии туристы отправляются от одной великолепной ели Дугласа к другой по серии подвесных мостов, некоторые из них достигают высоты 30 м над лесом.

Живой лес. Узнайте о хрупкой экосистеме тропического леса Западного побережья в прогулке посреди монументальных кедров и елей. На панелях, расположенных вдоль тропы, туристы найдут увлекательную информацию о формировании тропического леса, геологии этого края и его обитателях.

Cliffwalk. Это прекрасное путешествие по утесам по серии консольных и подвесных дорожек, выступающих из гранитной скалы над рекой Капилано до ранее неисследованных районов парка. В пол дорожки на самых высоких возвышенностях встроены стеклянные панели, благодаря чему открывается захватывающий вид на каньон и вершины деревьев.

Kia’palano. В 1930-х годах MacEachran, владевший парком в то время, попросил местных вождей «Первых наций» (индейцев) разместить здесь свои исторические реликвии. С тех пор красочные тотемы, которые поддерживаются точно в таком же состоянии, как и почти 100 лет назад, заняли свое место в парке.

Висячий мост Капилано. Это зрелище действительно захватывает дух, и чем раньше вы придете, тем больше вероятность ощутить, что мост и эта удивительная панорама были созданы только для вас! Мост длиной 136 метров вздымается ввысь на 70 метров. Хотя есть мосты и подлиннее, например, мост через залив Ханчжоувань в Китае, длиной 36 км. Интересный факт: 96 слонов могут спокойно пройтись и не повредить конструкцию висячего моста. Причем одновременно!

В 1888 г. шотландский инженер Джордж Грант Маккей приобрел участок в 6 000 акров, расположенных на обоих берегах реки Капилано. Чтобы соединить их, он построил висячий мост из пенькового каната и деревянных дощечек. Материалы были перевезены на другой берег на лошадях, перебравшихся через реку вплавь. После смерти Маккея в 1903 г. канаты заменили стальными кабелями. В 1956 г. мост был полностью перестроен за 5 дней Рэем Митчеллом, тогдашним владельцем участка. Митчелл провел активную рекламную кампанию реконструированного моста, благодаря чему сооружение быстро превратилось в популярный туристический аттракцион.

Хотя парк Капилано Саспеншн Бридж начинался именно с моста, который до сих пор привлекает большую часть посетителей, сегодня парк предлагает много других развлечений. Самое недавнее из них – Клифуок: это ряд висячих дорожек, закрепленных на скалах. В некоторых местах мосты сделаны из стекла, поэтому Вы можете посмотреть прямо вниз.

«Приключение в кронах» – еще одна фантастическая и веселая прогулка на большой высоте. Здесь посетители могут увидеть древний тропический лес с такого ракурса, с которого его видят белки. Мосты соединяют между собой огромные пихты Дугласа. Некоторым из этих деревьев по 1300 лет. Мосты и смотровые площадки были закреплены на деревьях так искусно, что не понадобились гвозди и шурупы, которые могли бы повредить деревья.

Во время праздников в парке Капилано Саспеншн Бридж работает потрясающий рождественский аттракцион: «Каньон Лайтс». Мост украшен сотнями огоньков и тихонько покачивается, похожий на светящийся маяк в темной долине. Остальная часть парка тоже красиво освещена. Администрация парка утверждает, что здесь растет самая большая живая рождественская елка в мире: это 250-летняя ель Дугласа высотой 46,4 метра.

Говорят, вода камень точит. Так вот здесь, это можно увидеть наглядно. Три участка, разделенных на временные промежутки демонстрируют, то что произойдет с камнем через 15, 25 и 50 лет. Хранители парка заботливо относятся к нему, стараясь, чтобы ни одно дерево не пострадало из-за раскинувшихся подвесных мостов, оберегают также перила от вандализма, и поэтому везде стоят указатели, что здесь запрещены граффити. Уборщик постоянно совершает обход и протирает информационные стенды, также обследует перила на наличие запрещенных граффити.

Антураж в сувенирном магазине соответствующий этому парку. Везде напоминание о медведях, оленях, лосях, бизонах, которые живут в соседнем лесу. Кстати, парк отгорожен забором от него. Так же в парке есть Исторический центр, в котором можно познакомится с историей моста и с теми людьми, которые впервые исследовали этот район и строили висячий мост. На территории есть Тотем парк, где представлены красочные тотемы, а так же заглянуть в жизнь первых жителей Британской Колумбии в Rio’palano или совершить прогулку по настоящему тропическому лесу.

Время посещения парка и моста Капилано с 8-30 до 21-00, но точное время необходимо узнавать предварительно – администрация вправе изменять его соответственно сезону и неблагоприятных погодных условий. Все посещения аттракционов входит в стоимость входного билета. Для взрослого человека цена составит 30 долларов, для студента 28 долларов, для школьника 19 долларов, для детей 10 долларов, а для детей младше 6 лет вход бесплатный. На все аттракционы дети младше 12 лет в обязательном сопровождении взрослых. Для безопасности запрещается выходить на мосты с колясками, а так же поднимать детей выше перила. Рекомендуется приходить в удобной обуви и одежде.