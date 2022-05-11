Дети в больнице: юные монреальцы нашли конфеты с наркотиком в школьном автобусе

Ранее полиция нашла большую партию “привлекательных для детей” конфет с канабисом.

Трое учеников начальной школы в Репентиньи были госпитализированы после того, как на этой неделе съели конфеты с наркотическим веществом – скорее всего канабисом.

По словам директора начальной школы Франклин Хилл, дети шести и семи лет нашли сладости на полу своего школьного автобуса и съели их. Детей пришлось госпитализировать.

Школьный совет не сообщил, сколько возрастных групп или школ он обслуживает автобус, в котором произошел инцидент.

Полиция Репентиньи заявила, что они не могут быть абсолютно уверены, что наркотик в конфетах был канабисом. Анализ конфеты не проводился, потому что “материала” для анализа больше не осталось. Тем не менее врач скорой помощи, осмотревший детей, “оценил, что симптомы у детей могут быть связаны с употреблением наркотиков через конфеты”.

Полиция акцентировала внимание, что важно научить детей никогда не есть конфеты или другие продукты, не зная, откуда они. Также важно научиться отдавать находки школьному водителю в подобных случаях.

В школе заявили, что все еще принимают “меры предосторожности” и начинают серию информационных кампаний, чтобы научить учеников не брать и не есть ничего, “что им не принадлежит”. Учителя также объединяют инструменты и онлайн-ресурсы, чтобы помочь родителям информировать своих детей о рисках, связанных с наркотиками.