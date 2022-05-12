Летняя терраса St-Ambroise ждет монреальцев

В дополнение к разливному пиву McAuslan в баре подают традиционные блюда летнего меню: чипсы тортилья, хот-доги, пиццу, гамбургеры и тако с тушеной свининой.

Еще одно популярное летнее место объявило о своем открытии на сезон 2022 года. Terrasse St-Ambroise, открытый бар пивоваренной компании McAuslan на северном берегу монреальского канала Лашин, открыл свои ворота, приветствуя клиентов в залитом солнцем внутреннем дворике с четверга, 5 мая.

Терраса открыта семь дней в неделю, начиная с полудня.

В дополнение к разливному пиву McAuslan в баре подают традиционные блюда летнего меню: чипсы тортилья, хот-доги, пиццу, гамбургеры и тако с тушеной свининой.

Возвышающаяся заброшенная Канадская пивоваренная фабрика служит фоном для террасы. Это сооружение стало своего рода достопримечательностью района Сен-Анри и предметом местной тайны.

Дело в том, что в 2019 году неизвестные лица отважились подняться на 142 фута к маленькой хижине на вершине разрушающейся фабрики и выкрасили ее в ярко-розовый цвет. Они или другие люди также неоднократно украшали этот маленький домик, часто цветочными ящиками летом и освещенной рождественской елкой зимой.

Терраса Сен-Амбруаз станет лишь одной достопримечательностью рядом с водным путем в Юго-Западном районе этим летом. Несколько других баров и развлекательных заведений также открываются на единственном двухкилометровом участке канала Лашин между Малой Бургундией, Сен-Анри и Пуэнт-Сен-Шарль.

Бар “Риверсайд”, уже вновь открылся на нынешний летний сезон и ждет своих посетителей. Плавучий бар Canal Lounge тоже готов поприветствовать посетителей.

Наконец, Parks Canada объявила, что впервые разрешит катание на байдарках на канале этим летом. H2O Adventures, компания по прокату лодок на водном пути недалеко от улицы Шарлевуа, уже рекламирует прокат SUP.