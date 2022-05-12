Парламентская сессия из туалетной кабинки

Депутат-либерал Шафкат Али подвергся критике со стороны законодателя от Консервативной партии в пятницу после того, как коллеги заметили знакомый фон туалета во время дистанционного диалога

Канадский законодатель извинился за то, что дистанционно присутствовал на парламентской сессии из туалетной кабинки. Депутат-либерал Шафкат Али подвергся критике со стороны законодателя от Консервативной партии в пятницу после того, как коллеги заметили знакомый фон туалета во время дистанционного диалога.

“Камера была установлена на выступе на стене прямо над задней стенкой туалета”, – сказал депутат. Это второй депутат-либерал за два года, попавший в неловкую ситуацию во время дистанционного включения.

Али, 55-летний бывший торговец недвижимостью, в прошлом году был избран депутатом от округа к северо-западу от Торонто. Инцидент произошел во время дебатов по законопроекту одного из депутатов в Палате общин, где несколько депутатов выступили по частному видеовызову, который был виден только их коллегам-депутатам.

Член парламента от консерваторов Лейла Гудридж, которая лично присутствовала на мероприятии, поднялась по порядку ведения заседания, чтобы заявить, что ее коллега из Брэмптон-центра “может участвовать в обсуждении из туалета”. Затем было потверждено, что член парламента “по-видимому, находился в туалете”. Это вызвало упрек со стороны помощника вице-спикера палаты представителей, который попросил всех законодателей быть “осмотрительными в отношении того, как мы используем наши устройства, и быть в форме, когда вы находитесь в Сети”.

Обсуждение местонахождения Али было вновь поднято на заседании в понедельник. Лидер Консервативной палаты представителей Джон Брассард представил более подробную информацию об этом инциденте. “Те, кто был свидетелем событий, совершенно ясно видели, как депутат-либерал вошел в то, что называется туалетной кабинкой в одном из мужских туалетов, расположенных на этом самом этаже этого самого здания”, – сказал г-н Брассар.

“Видимая каменная кладка, деревянная дверь, дверные петли из нержавеющей стали и крючок для одежды на задней стороне этой двери… все выглядело довольно знакомо.

“Оказалось, что камера была установлена выступе на стене прямо над задней стенкой туалета”, – продолжил он. “Член парламента буквально пользовался туалетом, участвуя в заседании Палаты общин, собора канадской демократии”. Вскоре после выступления Брассара, Али позвонил в парламент, чтобы извиниться за “ошибку в своем поведении”.

“Я отношусь к этому вопросу чрезвычайно серьезно и обещаю никогда больше не повторять эту ошибку”, – сказал он. Вице-спикер Крис Д’Энтремонт постановил, что вопрос был закрыт после “искренних извинений” Али.” Если вам не нужно включать камеру, выключите ее”, – напомнил Д’Антремон депутатам парламента.

В прошлом году депутат-либерал Уилл Амос извинился за то, что помочился во время виртуального видео парламентских слушаний. Всего за месяц до этого он появился голым во время видеозвонка с коллегами, переодеваясь после пробежки.