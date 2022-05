Канада зафрахтовала 3 авиарейса для украинцев

Три канадских чартерных рейса для украинцев, спасающимися от российского вторжения, вылетят из Польши в ближайшие недели.

Министр иммиграции Шон Фрейзер говорит, что полеты будут доступны для сотен из более чем 90 000 украинцев, которым разрешено совершить экстренную поездку в Канаду.

Все три рейса будут вылетать из Польши, а места будут доступны в порядке живой очереди.

Первый рейс вылетит в Виннипег 23 мая, второй — в Монреаль — 29 мая, а третий — в Галифакс — 2 июня.

Immigration minister @SeanFraserMP announces 3 Federal charter flights for Ukrainian refugees in Poland:

– May 23rd flight will go to Winnipeg

– May 29th flight will go to Montréal

– June 2nd flight will go to Halifax#cdnpoli #Ukraine

— Mike Le Couteur (@mikelecouteur) May 11, 2022