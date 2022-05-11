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Иммиграция Канада зафрахтовала 3 авиарейса для украинцев

Канада зафрахтовала 3 авиарейса для украинцев

Olga Fedak Май 11, 2022 Иммиграция, Новости Квебека и Монреаля, Новости России, Украины и стран бывшего СССР, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли, Хорошие новости Оставить комментарий 356 Просмотров

Ранее правительство заявляло, что не будет предоставлять переселенцам бесплатный авиаперелет.

Три канадских чартерных рейса для украинцев, спасающимися от российского вторжения, вылетят из Польши в ближайшие недели.

Министр иммиграции Шон Фрейзер говорит, что полеты будут доступны для сотен из более чем 90 000 украинцев, которым разрешено совершить экстренную поездку в Канаду.

Все три рейса будут вылетать из Польши, а места будут доступны в порядке живой очереди.

Первый рейс вылетит в Виннипег 23 мая, второй — в Монреаль — 29 мая, а третий — в Галифакс — 2 июня.

Фрейзер добавил, что чартерные рейсы субсидируются специальным фондом.

В то же время министр транспорта Омар Альгабра заявил, что правительство продолжает сталкиваться с материально-техническими проблемами при оказании помощи украинцам, которые хотят бежать в Канаду.

“Одна из проблем заключается в том, что люди, которые обращались за визами, находились не там, где они обращались за визами, — сказал он. – Потребовалось — и продолжает требоваться — много усилий, чтобы разобраться, где находятся заявители, откуда они могут уехать и где они хотят поселиться в Канаде”.

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