Правила покупки оружия в Канаде ужесточаются

С 18 мая правила покупки огнестрельного оружия в Канаде ужесточаются. Вводится единый реестр продажи и покупки

Новые правила продажи и покупки огнестрельного оружия в Канаде.

Федеральное правительство Канады вводит новые правила приобретения огнестрельного оружия. Частные лица, торговцы и фирмы, которые занимаются торговлей всеми видами огнестрельного оружия, обязаны теперь регистрировать факт покупки оружия в общенациональном реестре, куда будут вноситься личные данные покупателя и данные лицензии на владение оружием. Только после получения всех подтверждений, продавец имеет право продать оружие.

По словам министра Общественной безопасности Канады Марко Мендисино (Marco Mendicino), проверки не займут много времени, и все операции можно провести на интернет-портале министерства, который позволит регистрировать акт продажи-покупки без задержек и который работает 24 часа в сутки.

Каждая торговая операция будет получать отдельный номер. Таким образом, по мнению министерства, опасность несанкционированного доступа к оружию будет сокращена.

Все юридические и физические лица, продающие огнестрельное оружие, будут теперь обязаны вносить данные об операции в единый реестр (подобие единого реестра существовало в Канаде до 2005 года, когда он был отменён).