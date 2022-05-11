Пассажир, не умеющий водить самолёт, сумел совершить посадку

Пассажир без опыта пилотирования успешно посадил самолёт, когда пилот потерял сознание

Пилот самолёта Cessna 208 потерял сознание во время полёта. Пассажир совершил посадку, следуя указанием диспетчеров.

Этот редчайший случай произошёл во Флориде во вторник, 10 мая этого года. Частный самолёт Cessna 208 совершал полёт по заказу некоего пассажира, который хотел побыстрее добраться до города Марш Харбор, на Багамах в город Бока Ратон, во Флориде.. Пассажир вдруг увидел, что пилот потерял сознание и не реагирует на обстановку. Не потеряв присутствие духа, пассажир сумел связаться с диспетчером и сообщить тому о происходящем. Диспетчер среагировал моментально. В первую очередь, он чётко пояснил, как удержать аппарат в стабильном полёте, а затем объяснил, как надо держать рычаги управления и менять их положение. Далее, пассажира попросили держать курс вдоль берега океана, который был ясно виден из окна Сессны.

Пассажир вёл себя на удивление спокойно и ни на секунду не терял самообладание. Когда самолёт приблизился к международному аэропорту Палм Бич, эстафету переняли диспетчеры аэропорта. Всем остальным летательным аппаратам было предложено освободить место над зоной аэропорта, а затем пассажир, впервые в жизни сидящий в пилотском кресле, действуя по указаниям с земли, сумел снизиться и совершить мягкую посадку, даже не повредив машину.

Героя-пассажира встретили овациями, пилоты и персонал аэропорта заявили, что для человека, который вообще никогда не учился пилотированию, и реакция, и умение справиться с машиной, и понимание им инструкций невероятны.

С юмором диспетчеры вспоминают, что когда пассажир с ними связался, он был совершенно спокоен, хотя на вопрос, знаком он с самолётом и есть ли хоть какой опыт, он тут же ответил: – Да я даже не знаю, где тут включить рацию, хорошо, что она и так включена была.”

Пилот был отправлен в больницу, его жизнь вне опасности.

Сессна 208 – одномоторный самолёт длиной 11 метров, с размахом крыльев 15 метров.