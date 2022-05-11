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Новости В Мире Принц Чарльз прочел обращение Елизаветы II на открытии парламента Британии
Фото: https://www.theguardian.com/

Принц Чарльз прочел обращение Елизаветы II на открытии парламента Британии

Виктория Христова Май 11, 2022 В Мире, Новости, Общество Комментарии к записи Принц Чарльз прочел обращение Елизаветы II на открытии парламента Британии отключены 131 Просмотров

Принц Уэльский Чарльз зачитал тронную речь вместо королевы Елизаветы II на открытии новой сессии британского парламента. Наследника престола сопровождали супруга Камилла и его сын, герцог Кембриджский Уильям

Принц Уэльский Чарльз зачитал тронную речь вместо королевы Елизаветы II на открытии новой сессии британского парламента. Наследника престола сопровождали супруга Камилла и его сын, герцог Кембриджский Уильям. Королева не смогла присутствовать на открытии новой сессии парламента из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщила пресс-служба Букингемского дворца.

Там отметили, что королева испытывает трудности при ходьбе и после консультации с врачами решила пропустить публичное мероприятие. Также Ее Величество не сможет находиться на традиционных летних приемах в дворцовых садах.

Елизавета II делегировала обязанности выступать с тронной речью лишь дважды, в 1959 и 1963 годах. Тогда она была беременна. В 2022 году исполнилось 70 лет с момента, как Елизавета II стала королевой. 21 апреля она отметила 96 лет. С конца прошлого года королева стала появляться на публике с тростью, а в феврале этого года она перенесла COVID-19 в легкой форме.

В зачитанной речи наследник престола обозначил, какие меры примет британское правительство в будущем для улучшения положения британского народа и каких направлений будет придерживаться в международной политике. «В эти сложные дни правительство Ее Величества будет играть ведущую роль в защите демократии и свободы по всему миру», — заявил принц Уэльский в начале речи.

В части выступления, посвященной экономике, наследник престола пообещал британцам ряд реформ, направленных на поддержку малого бизнеса, местных производств и снижение инфляции. Так, принц Чарльз отметил, что при помощи основанного в октябре правительством Бориса Джонсона Фонда выравнивания уровня развития регионов Соединенного Королевства главы местных общин смогут поднять местную экономику.

Наконец, отдельно принц Чарльз высказался о безопасности, пообещав, что правительство будет бороться с нелегальной миграцией и фирмами, которые организуют для нарушителей границы переправу через Ла-Манш.

Королева Елизавета II, как предполагается, смотрела тронную речь принца Чарльза по телевизору. Корона Британской империи — символ ее власти — была доставлена в Вестминстерский дворец перед началом выступления наследника престола.

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