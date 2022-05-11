В IKEA Canada произошла утечка персональных данных клиентов

Компания сообщила, что персональные данные покупателей были утеряны в ходе общей проверки, проведенной сотрудником магазина в период с 1 по 3 марта

Мебельный ритейлер IKEA Canada с горечью вынужден сообщить своим клиентам, что в его базе данных произошла утечка информации, которая затронула данные около 95 000 клиентов. Компания сообщила, что персональные данные покупателей были утеряны в ходе общей проверки, проведенной сотрудником магазина в период с 1 по 3 марта.

“Мы можем подтвердить, что доступ к финансовой или банковской информации не пострадал”, – заявила представитель IKEA Canada Кристин Ньюбиггинг.

“Мы пересмотрели и обновили внутренние системы, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем”, – сказала она.

До сих пор нет четкой причины инцидента, и IKEA не разглашает дальнейших подробностей, поэтому неясно, какое влияние данное обстоятельство может оказать на клиентов, которые совершают покупки в местных магазинах IKEA Montreal и IKEA Boucherville.

Шведский мебельный гигант уведомил об инциденте канадское управление Уполномоченного по вопросам конфиденциальности, а также клиентов, чья информация могла быть раскрыта и утеряна.

“Важно знать, что IKEA никогда не обратится к вам с просьбой предоставить информацию о кредитной карте, и мы рекомендуем сообщать о любых подозрительных действиях местным властям”, – напомнил Ньюбиггинг.

Хотя от клиентов не требуется никаких действий для дальнейшей защиты своих данных, она посоветовала сохранять бдительность и посоветовала всем, у кого есть вопросы, обращаться в компанию по адресу privacy@ikeaservice.ca