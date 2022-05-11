Канада меняет курс – появились планы присоединения к антиядерному щиту США

Канада размышляет о возможности присоединиться к антиядерному щиту США, системе обороны, из которой Канада вышла 17 лет назад

Канада раздумывает о возвращении в систему противоракетной обороны США, из которой она вышла 17 лет назад, сочтя, что угрозы нападения на неё больше нет.

Министр обороны Канады, госпожа Анита Ананд, заявила во вторник, 10 мая 2022 года, что правительство страны серьёзно рассматривает возможность присоединения к системе противоракетной обороны США, проще говоря, к противоатомному щиту. Если решение о присоединении к системе будет принято, то “противоатомный щит” США прикроет от возможных ударов межконтинентальными ракетами и территорию Канады.

О необходимости таких действий в Канаде заговорили сразу же после того, как Министерство Иностранных Дел России, устами своего представителя госпожи Марии Захаровой, пригрозил нанесением ударов по странам, которые оказывают военную помощь Украине. Тут же зашла речь о необходимости пересмотра принципов построения оборонной политики Канады и о необходимости наращивания военной мощи страны, в ответ на возникшие угрозы. Министр обороны тут же подчеркнула, что ультиматумы и запреты на проведение самостояльной политики на Канаду не подействуют, потому что 15ый век остался далеко позади. Но раз стране угрожают, страна вынуждена принимать меры. Обошлись бы без угроз, не получили бы усиление оборонной мощи…

Как известно, Канада вышла из программы противоракетной обороны США в 2005 году, сочтя, что риск нападения со стороны исчез, стороны могут и должны договариваться и решать возможные проблемы, общаясь друг с другом и не прибегая к угрозам. Выход из системы обороны против баллистических ракет стал жестом доброй воли и призывом к другим странам ослабить напряженность.

Но вот не получилось. И нынешнее правительство, представляющее Либеральную партию, ту самую, которая стала 17 лет назад инициатором начала разоружения, теперь повернулось на 180 градусов, поёжившись после намёков о возможности нанесения ударов по стране в ответ на её суверенное право оказывать помощь в любом виде любому, кому страна желает помочь.

Ожидал ли МИД РФ такой реакции или же чиновники искренне верили, будто Канада убоится и прекратит помощь, а не начнёт усиливать свою военную мощь, сказать сложно.