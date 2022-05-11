Бразильская Petrobras отказала США в увеличении добычи нефти

США ищет возможности расширить нефтяной рынок для замены российской нефти, от покупки которой многие Западные страны отказались в качестве санкций антироссийских санкций, что привело к резкому росту цены на нефть на мировом рынке

Бразильская государственная нефтяная компания Petrobras отказалась выполнить просьбу США и увеличить добычу нефти, 10 мая сообщает Reuters.

В компании ответили, что быстро увеличить объем добычи нефти не представляется возможным из-за особенностей логистики. Помимо этого, увеличение добычи должно быть обосновано с точки зрения бизнес-стратегии, а не по средствам политических или дипломатических договоренностей.

США ищет возможности расширить нефтяной рынок для замены российской нефти, от покупки которой многие Западные страны отказались в качестве санкций, что привело к резкому росту цены на нефть на мировом рынке.

«Мы работаем с энергетическими компаниями, чтобы увеличить их возможности по поставкам энергии на рынок, особенно в условиях роста цен», — сообщил источник Reuters в администрации президента США.