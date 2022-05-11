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Экономика Недвижимость 2021 год стал рекордным для многих аспектов канадского рынка жилья

2021 год стал рекордным для многих аспектов канадского рынка жилья

Виктория Христова Май 11, 2022 Недвижимость, Недвижимость с Ольгой Успенской, Новости, Финансы Комментарии к записи 2021 год стал рекордным для многих аспектов канадского рынка жилья отключены 78 Просмотров

. Уже 2022 год представляет собой совершенно иную историю: рост цен на жилье начинает замедляться, объем продаж снижается по сравнению с рекордами 2021 года

В Британской Колумбии средняя цена на жилье в провинции выросла примерно на 15,2% с марта 2021 года. В Большом Ванкувере цены выросли примерно на 18% в годовом исчислении (хотя этот показатель варьируется в разных частях региона, при этом в Мейпл-Ридже наблюдается самый высокий рост – почти на 39%). По данным Ассоциации недвижимости Британской Колумбии, самый высокий рост средних цен на жилье за пределами Ванкувера наблюдался в районе Пауэлл-Ривер с изменением на 37,8% в годовом исчислении.

В прошлом году Альберта сообщила о более скромном росте, чем в других регионах, хотя в целом он соответствует более доступным рынкам в средних провинциях Канады. По данным CREA, с марта 2021 года в провинции наблюдался средний рост цен на 7%.

В крупнейшем городе провинции, Калгари, рост составил 16,1% в годовом исчислении, что намного выше, чем в среднем по провинции. Город также является обладателем титула за самый высокий рост в провинции: в районе Северного Калгари наблюдается самый высокий рост в городе – 20%. Несмотря на то, что здесь не самые высокие цены в городе, в Северном Калгари наблюдался больший рост числа отдельно стоящих домов, чем где-либо еще, и было продано больше всего отдельно стоящих домов по проценту продаж. Как правило, здесь наблюдается самый высокий рост числа отдельно стоящих домов.

В Саскачеване средняя цена дома за последний год выросла всего на 2,3%. Это делает его самым медленно растущим рынком в стране, даже в год рекордного роста в стране. По данным Ассоциации риэлторов Саскачевана, в городе Уорман наблюдался самый высокий рост индекса цен на жилье за последний год с ростом на 9,1%. Уорман – небольшой городок к северу от Саскатуна, хотя в период переписи 2016 года он был признан одним из самых быстрорастущих муниципалитетов. По мере увеличения населения растет и спрос на жилье, и этот рост часто может происходить быстрее всего, когда маленький город начинает расширяться. Город также мог бы извлечь выгоду из того, что жители переехали из Саскатуна в поисках более мелкого городского образа жизни.

В Манитобе наблюдался гораздо более высокий рост, чем в ее соседях по прериям: по данным CREA, рост составил 12,5% в годовом исчислении. В крупнейшем городе провинции, Виннипеге, отдельно стоящие дома выросли в цене на 14,2% по сравнению с прошлым годом. В Брэндоне средняя цена продажи отдельно стоящего дома выросла на 11,5% по сравнению с прошлым годом.

Онтарио является одним из крупнейших и наиболее активных рынков в стране, и неудивительно, что в провинции наблюдался один из самых высоких темпов роста – 18,3% в годовом исчислении. В GTA средний рост цен почти соответствовал среднему показателю по провинции и составил 18,5%. В Оттаве рост был немного медленнее и составил около 13%, хотя это все еще значительное изменение по сравнению с прошлым годом.

Тем не менее, в Онтарио наблюдался довольно высокий рост и во многих других областях. По данным OREA, Западный и Северный рынки вышли на первое место с ростом на 29% и 30,5% соответственно. Это районы, которые в прошлом имели тенденцию к снижению цен и, вероятно, привлекли многих инвесторов, поскольку цены выросли в других районах провинции, и многие бросились покупать.

Наконец, согласно данным Royal LePage, в 2021 году в Кингстоне наблюдался один из самых высоких темпов роста в стране: средняя цена выросла примерно на 38%.

В Квебеке цены на жилье выросли в среднем на 14,7% за последний год, что выше среднего показателя по стране и всего на полпроцента ниже роста в провинции Британская Колумбия.

В Монреале рост был еще сильнее: по данным Квебекской профессиональной ассоциации риэлторов и брокеров, цены на отдельные дома выросли на 18%.

По крайней мере в трех районах провинции цены на дома для одной семьи выросли на 29%: агломерации Жолиет, Сент-Агат-де-Мон и Сен-Совер. Тем не менее, Joliette, похоже, занимает первое место с дальнейшим ростом на 38% и 32% в кондоминиумах и plex properties соответственно.

2021 год стал большим годом для атлантических провинций, и Нью-Брансуик не стал исключением: цены на жилье выросли на 25,4% в годовом исчислении. Это делает его вторым по величине средним показателем по провинциям в стране с марта 2021 года. По данным Совета риэлторов Большого Монктона, в крупнейшем городе Монктон рост был на уровне среднего показателя по провинции и составил ровно 25,4%.

Другие регионы провинции также сообщили о столь же впечатляющем росте, но Северные и долинные районы Нью-Брансуика сообщили о самом высоком росте цен на 30,7%.

В целом, Нью-Брансуик и большинство его восточных соседей значительно расширились, отчасти благодаря относительно более доступным рынкам, привлекающим миграцию из таких районов, как Онтарио, где цены на жилье намного доступнее. Эта тенденция продолжается в следующих двух провинциях в нашем списке.

В Новой Шотландии наблюдался почти такой же быстрый рост, как и в ее соседях: в среднем за год цены выросли на 23,3%. В Галифаксе рост был немного выше и составил 24,9%, по данным Ассоциации риэлторов Новой Шотландии. В большинстве других районов провинции рост превысил 20%, за исключением Ярмута (7,4%) и Высокогорного региона (16,9%). Однако самый высокий рост из всех был зафиксирован в долине Аннаполис, где в марте 2022 года наблюдался рост на 25,4% в годовом исчислении.

Ньюфаундленд выделяется среди восточных провинций Канады несколько более низкими показателями роста. Средние цены на жилье в провинции выросли на 9,5%. Хотя это и не так высоко, как у его соседей, это все же значительное повышение цены. В столице, Сент-Джонсе, наблюдался такой же рост, как и в среднем по провинции, – около 9,2% в соответствии с базовой ценой HPI. Как и в случае с PEI, о других районах провинции имеется не так много дополнительной информации.

2021 год стал рекордным для многих аспектов канадского рынка жилья. Почти по всей стране выросли не только цены, но и объем продаж. Между тем, запасы во многих областях продолжали снижаться по мере продвижения года. Уже 2022 год представляет собой совершенно иную историю: рост цен на жилье начинает замедляться, объем продаж снижается по сравнению с рекордами 2021 года, а запасы снова растут. Будет очень интересно посмотреть, что ждет канадские цены на жилье в следующем году.

Ольга Успенская вошла в топ 50-ти лучших агентов в  компании Vendirect за 2021 год!  Ура! 

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Ольга Успенская
Риэлтор с 20-ти летним опытом работы

 

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