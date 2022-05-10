Квебек готовится обрабатывать леса от насекомого-паразита

Голодные гусеницы уничтожают парки и леса Монреаля.

Общество защиты леса от насекомых и болезней запускает программу спасения деревьев от листовертки еловой.

Работы будут проводится в течение нескольких недель в июне. В них будет задействовано почти 300 человек, 79 опрыскивающих самолетов и 14 вертолетов. Планируется обработать 627 000 гектаров леса Квебека биологическим инсектицидом. Обработка будет проводится во время периода сильного “жора”, чтобы увеличить вероятность проглатывая вещества.

Молодые гусеницы длиной все 1.5 миллиметров вылупляются в конце апреля. Они направляются концам ветвей, где питаются пыльцой, ожидая раскрытия бутонов.

Как только разворачиваются новые побеги, гусеницы объедают их до конца июня. После их атаки дерево теряет до 85% зелени.

Общество уверяет, что это самое разрушительное насекомое хвойных лесов Северной Америки. В Квебеке оно в основном потребляет однолетнюю хвою бальзамической пихты и белой ели, а также красной и черной ели.

Эта эпидемия продолжается уже несколько лет, и вскоре хвои на деревьях может стать недостаточно для обеспечения выживания деревьев, и они начнут гибнуть.

Этим летом будут обрабатываться следующие сектора: Нижний Сент-Лоуренс, Сагеней-Лак-Сен-Жан, Гаспе и Северный берег.