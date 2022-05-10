Начало новой эры: в Квебеке подключают интернет от Илона Маска

В прошлом году почти миллиард долларов был выделен на расширение интернет-покрытия в сельской местности.

Из-за географической удаленности некоторые домохозяйства в Квебеке могут испытывать трудности с подключением к оптоволоконной сети. Правительство провинции объявило в понедельник, что предоставит финансирование в размере 50 миллионов долларов для развертывания службы спутниковой передачи Starlink, компании, управляемой SpaceX Илона Маска.

Квебек надеется соединить 10200 домов южнее 57-й параллели к 30 сентября 2022 года. Целевым домохозяйствам также будет предоставлена ​​субсидия в размере 9,5 млн долларов для покрытия полной стоимости приобретения приемного оборудования.

Также запускается интерактивная карта, на которой можно отслеживать развертывание высокоскоростного Интернета по всему Квебеку. Карта позволит людям следить за ситуацией с подключением для адреса, муниципалитета или региона.

Таким образом правительство заявило, что сможет достичь своей цели по предоставлению 250 000 домохозяйствам доступа хотя бы к одному высокоскоростному интернет-провайдеру к концу сентября. В эту цифру входят 10 000 домохозяйств, которые будут подключены к услуге Starlink. По оценкам правительства Квебека, к 2022 году оно инвестирует в общей сложности 1,3 миллиарда долларов в ускорение высокоскоростного доступа в Интернет в Квебеке.