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Новости В Мире «Умирающий» Саакашвили отложил обследование в частной клинике
Фото: Lenta.ru

«Умирающий» Саакашвили отложил обследование в частной клинике

Виктория Христова Май 10, 2022 В Мире, Новости, Новости России, Украины и стран бывшего СССР Комментарии к записи «Умирающий» Саакашвили отложил обследование в частной клинике отключены 177 Просмотров

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, жалующийся на резкое ухудшение состояния здоровья в тюрьме, согласен пройти обследование в частной клинике, но позже

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, жалующийся на резкое ухудшение состояния здоровья в тюрьме, согласен пройти обследование в частной клинике, но позже, заявил представитель его партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Коба Накопия 10 мая журналистам.

Он прокомментировал предложение министра юстиции Рати Брегадзе сегодня же отвезти бывшего президента в «Вивамед», чтобы там его обследовали.

«Одна очень важная деталь: речь идет не о его переводе на лечение. Говорится только об обследовании. То есть его предложили отвезти в „Вивамед“ на обследование, а затем вернуть в пенитенциарное учреждение», — сказал Накопия.

По его словам, экс-президент решил отложить поездку в медицинский центр, так как сегодня его должны навестить в тюрьме мать и сын.

Члены ЕНД постоянно говорят, что Саакашвили вот-вот может умереть и обвиняют в этом власти, которые якобы не оказывают должной медицинской помощи. Также «националы» говорят, что психическое расстройство бывшего президента можно вылечить только на свободе и, желательно, за границей.

Саакашвили в апреле 2022 года начал в очередной раз жаловаться на сильное ухудшение своего здоровья. Тюремные медики сообщают, что ситуация под контролем, а экс-президент отказывается от части предписаний врачей.

10 мая на заседании по делу Саакашвили о растрате и хищении бюджетных средств подсудимый отказался присутствовать по состоянию здоровья. Адвокаты защиты потребовали, чтобы судья предоставил представителям медицинской организации «Эмпатия», близкой к оппозиции, допуск в тюрьму для проведения медицинской экспертизы. Судья удовлетворил просьбу адвокатов.

 

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