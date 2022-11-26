Неизвестная Канада : Стальная скульптура паука Луизы Буржуа

Когда-то стоящая за пределами «Тейт Модерн», необычная скульптура Луизы Буржуа, «Маман» («Мать»), представляет из себя паука высотой более 9 метров, изготовленного из бронзы, мрамора и нержавеющей стали. Это один из шести таких пауков, созданных известным художником, которому на момент их разработки было 95 лет.

Когда-то стоящая за пределами «Тейт Модерн», необычная скульптура Луизы Буржуа, «Маман» («Мать»), представляет из себя паука высотой более 9 метров, изготовленного из бронзы, мрамора и нержавеющей стали. Это один из шести таких пауков, созданных известным художником, которому на момент их разработки было 95 лет.

«Маман» поприветствовал первых посетителей галереи в мае 2000 года и еще миллионы туристов со времени её открытия до декабря того же года, являясь частью первой серии «Unilever» в «Турбинном зале Тейт». Паук, столь популярный среди туристов и местных жителей, вернулся в «Тейт Модерн» в 2004 году. Затем его показали на мосту через «Турбинный зал». «Маман» был перенесен за пределы Национальной галереи Канады в Оттаве, Онтарио, после того как в 2005 году галерея была приобретена за $3,2 млн.

По словам Буржуа, скульптура представляет собой женщину-паука, которая несет свои белые мраморные яйца. «Маман обращается к детским тревогам Буржуа и показывает её озабоченность семейными отношениями», – говорится в пресс-релизе, выпущенном «Тейт» после возвращения паука в музей. «Тейт» хранит скульптуру для Луизы Буржуа и планирует крупную выставку своих работ.

Луиза Буржуа родилась в 1911 году в Париже, и многие считают ее одной из самых выдающихся художников, работавших даже спустя столетие после рождения. Она работала с гравюрой, скульптурой, инсталляцией, перформансами и многим другим.

Гигантский паук Луизы Буржуа «Маман» (1999) отбрасывает сильную когнитивную и эмоциональную тень, словно чудовище из ночного кошмара или увеличенное до размеров жизни представление глубокого детского ужаса. Скульптура паука Лус Буржуа — один из самых амбициозных проектов в ее долгой карьере.

Буржуа погрузилась в глубины личных эмоций глубже и глубже, чем, возможно, любой другой художник ее периода, на протяжении своей большой работы, охватывающей более 60 лет.

Жизнь Луизы Буржуа была продуктивной демонстрацией того, как искусство может быть использовано для анализа внутренних эмоций и душевного состояния человека. Работая в различных техниках, таких как живопись, эскизы и скульптуры, ее работы были в основном связаны с препарированием, исследованием и реакцией на болезненный опыт ее собственного воспитания, включая измену отца.

Иногда мрачные и откровенные сексуальные темы Буржуа, а также ее выражение женской точки зрения в отношении угнетения, феминизма и сексуальности были необычными для женщин-художников того времени.

Ее непоколебимое стремление к общению, как в качестве творца, так и в качестве проводника для новых художников, принесло Буржуа широкую известность, которая сохранилась до сих пор, прежде всего, благодаря ее влиянию на создание инсталляций и концептуального искусства. Работы Буржуа известны своей очень интимной тематикой, которая включает в себя подсознание, сексуальные влечения, ревность, обман, ужас, тревогу, изоляцию и тело. Эти темы вдохновлены инцидентами из ее воспитания, для которых она рассматривала живопись как исцеляющую или катарсическую процедуру.

Скульптура «Маман» — самая большая из серии работ «Паук», созданных Буржуа в конце 1990-х годов. Она развивает тему, впервые представленную ею в 1947 году в виде скромного наброска углем и чернилами. Паук состоит из туловища и шарообразной головы, поддерживаемых восемью жесткими палочкообразными конечностями с рудиментарными ногами и множеством странно связанных глаз. В 1994 году она создала аналогичный рисунок гуашью, красными чернилами и мелками.

Этот арахнид сидит прямо на четырех ногах, отходящих от нижней части его брюшка, две из которых очень выдаются вперед, как у женской фигуры.