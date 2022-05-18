Нетфликс намекает на готовность снизить цены. И увольняет сотрудников

Нетфликс уволил 150 сотрудников из США и Канады из-за падения прибылей и снижения числа подписчиков. Но пообещал дать возможность зрителям подписаться на услуги компании со скидкой

Компания Netflix теряет подписчиков и доходы, сокращает сотрудников, обещает снизить цены.

Нетфликс, самая известная в мире платформа стриминга кинофильмов, телепередач и сериалов, а также компания, которая снимает собственные фильмы, признал, что впервые с выхода компании на рынок, та в первом квартале нынешнего года потеряла значительное число подписчиков, а её прибыли упали. Всего за первый квартал число подписчиков Нетфликса сократилось на 200 тысяч человек, тогда как в планах компании на этот квартал, обнародованных в конце прошлого года, утверждалось, что та собирается увеличить количество подписчиков на два с половиной миллиона зрителей.

Речь ни в коем случае не идёт о банкротстве, так как в компании работают свыше семи тысяч сотрудников, но Нетфликсу впервые пришлось принять решение о сокращении персонала из-за неурядиц в финансовой сфере.

Основной причиной потери подписчиков стала война в Украине, но потерям способствовала и жёсткая конкуренция со стороны других похожих платформ.

Акции Нетфликса на рынке резко упали даже несмотря на весьма успешные сериалы и успешные фильмы.

Руководство компании заявило, что в рамках борьбы за новых подписчиков, она предложит подписку за меньшую цену (конкретные цифры названы пока не были), но подписчики по сниженным ценам, скорее всего, будут вынуждены смотреть и рекламу. До сего дня Нетфликс ни разу не опускал цены, а лишь регулярно их поднимал. Когда будет принято решение о подписке со скидкой, пока объявлено не было, хотя администрация предупредила, что разработка новых планов займёт долгие месяцы.