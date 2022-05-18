В поисках миллионеров: Loto-Quebec призывает победителей забрать свои призы

Ранее хам-прохожий помог американке выиграть 10 миллионов.

Loto-Québec сообщает, что в провинции есть четверо будущих миллионеров, которые все еще не получили свои призы. Выигрышные билеты были приобретены в регионах Капиталь-Националь, Оттава, Эстри и в Монреаля. Приз Quebec 49 на 2 миллиона долларов был куплен в Квебеке, и еще три приза Lotto Max и Extra на 1 миллион долларов были куплены в Гатино, Броме-Миссискуа и Монреале.

Также корпорация напоминает, что 17 января был выигран розыгрыш Grande Vie на сумму 166 666 долларов, купленный в Бленвилле, который до сих пор не получен.

У победителей есть 12 месяцев с момента первоначального розыгрыша, чтобы получить свои деньги.

Любой, кто найдет затерявшийся билет, может проверить выигрыш в приложении Loto-Québec Lotteries. Посмотрите, возможно в ваших старых брюках спрятан билет на миллион.