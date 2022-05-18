Монреаль празднует 380 лет со дня основания города

В эти дни Монреаль празднует день рождения – он был основан ровно 380 лет назад

380 лет назад был основан Монреаль. Мы празднуем в эти дни его день рождения.

В отличие от многих других городов, день основания Монреаля известен точно. Спор идёт только о том, считать ли днём 17 мая 1642 года или 18 мая того же года. Конечно, разница невелика, всего несколько часов, тем не менее, историки до сих пор обсуждают этот вопрос, хотя официально признанная дата – всё же 17 мая.

Дело в том, что ещё в тридцатых годах 17 века французы задумались об основании крупного города на острове, который в те годы был известен как Ошлага (сегодня так называется монреальский район, а во времена Картье так называлась большая индейская деревня, которая исчезла к началу 17 века).

Заинтересованы были в создании города и торговцы, которые понимали важность укреплённого поселения в месте слияния нескольких рек, места, выбранного самой природой для создания торгового центра; и религиозные деятели, которые искренне хотели нести Слово Божье индейцам; и королевская власть, разумно считавшая, что Франции не помешает новый укреплённый форт на границах с английскими владениями.

И поэтому, в конце тридцатых годов энтузиасты создали общество, целью которого стало основание будущего города. Было выбрано даже имя – Виль-Мари (Город Марии). Несколько из самых богатых французов пожертвовали обществу крупные суммы, на которые была снаряжена экспедиция. Возглавил её Поль де Мезонёф, а его ближайшей помощницей была избрана Жанна Манс. Около восьмидесяти человек (точное число участников неизвестно) отправились в Канаду в июле 1641 года и высадились в городе Квебек в августе.

Всю осень и зиму будущие основатели Монреаля готовились к походу, и в начале мая следующего, 1642 года, небольшая флотилия речных судёнышек двинулась вверх по реке Святого Лаврентия к острову Ошлага (кстати, губернатор колонии Новая-Франция был против экспедиции и предложил участникам обосноваться на острове Орлеан, близ города Квебек, но те отвергли предложение).

Основатели Монреаля вышли из города Квебек 7 и 8 мая (у них было несколько корабликов). И первое судно пришвартовалось к берегу острова 17 мая. Дата упомянута в отчёте, написанном святым отцом Вимоном на имя руководства Ордена Иезуитов. Отец Вимон был официальным священником путешественников, так что нет оснований не верить его словам. Он же указывает, что 17 мая Де Мезонёф официально вступил во владение островом.

Но первую мессу отец Вимон прочитал на острове 18 мая. В этот же день был заложен фундамент первого дома – укреплённого форта. И таким образом, сам город был основан 18 мая. А с другой стороны, и 17 мая отец Вимон прочитал благодарственную мессу в связи с благополучным завершением перехода и в связи с первыми работами по обустройству, так что можно считать, что город основан 17 мая.

Как бы то ни было, в те дни был основан город Монреаль. Сначала он носил имя Виль-Мари, в нём жили десятки человек. К 1760 году, через 120 лет, в момент перехода Новой-Франции под власть Великобритании, население города составляло несколько тысяч человек. Сегодня в нём живут примерно два миллиона жителей. Долгое время Монреаль оставался самым крупным городом Канады, но с конца 1950ых годов, после открытия канала, связавшего океан с Торонто (до этого момента корабли не могли проходить выше по течению от Монреаля из-за порогов), Торонто стал развиваться гораздо быстрее и сегодня стал крупнейшим городом страны.