Активность продаж жилья немного уменьшается

Согласно последним статистическим данным Квебекской профессиональной ассоциации брокеров по недвижимости (QPAREB), апрель был наименее активным месяцем для продаж жилья в районе Большого Монреаля

Согласно последним статистическим данным Квебекской профессиональной ассоциации брокеров по недвижимости (QPAREB), апрель был наименее активным месяцем для продаж жилья в районе Большого Монреаля с 2017 года.

“Учитывая, что 2017 год был самым слабым годом активности за последние пять лет, этот шаг назад свидетельствует о значительном замедлении”, – отметил Чарльз Брант, директор отдела анализа рынка QPAREB. “Это особенно верно для домов на одну семью, где, чтобы найти сопоставимый апрель, вы должны вернуться к 2014 году, который был одним из наименее активных лет за последние 20 лет”.

Продажи квартир и апартаментов, с другой стороны, оставались на устойчивом уровне.

“Если эту ситуацию можно объяснить в первую очередь нехваткой домов на одну семью, доступных на рынке, мы должны смотреть фактам в лицо: текущий уровень цен вытесняет значительную часть потенциальных покупателей этой категории недвижимости”, – добавил Брант. “Самые решительные покупатели, которые остаются равнодушными к рыночным условиям, стекаются в более доступные кондоминиумы быстрее, чем когда-либо. На этих покупателей, без сомнения, оказывает давление перспектива повышения процентных ставок быстрее, чем ожидалось, в условиях текущей инфляционной среды или необходимость поиска недвижимости, отвечающей их приоритетам”.

Продажи кондоминиумов в апреле снизились на 16%. Наиболее значительное падение цен на недвижимость с небольшим доходом составило 19 процентов.

В северных секторах наблюдался больший спад, чем в других: в Лавале спад составил 21 процент, а на Северном побережье – 20 процентов. На острове Монреаль также наблюдался значительный спад, сократившийся на 17 процентов по сравнению с апрелем 2021 года. Замедление активности затронуло и другие области, но не так сильно.

Последние статистические данные также показывают, что число активных предложений увеличилось до 10 454 в CMA, что является небольшим увеличением по сравнению с мартом, который представляет собой четвертый месяц подряд увеличения числа предложений жилья, чего не наблюдалось с 2013 года.

Средние цены продолжали значительно расти. QPAREB ожидает, что эта тенденция исчезнет в ближайшем будущем, учитывая ослабление продаж и стабилизацию процесса в активных листингах. Дома на одну семью выросли на 16 процентов с апреля 2021 года до 580 000 долларов. В марте 2022 года эта цена достигла 566 000 долларов. Цены на кондоминиумы и недвижимость с небольшим доходом также выросли. Кондоминиумы выросли на 15% и достигли 410 000 долларов, в то время как недвижимость с небольшим доходом выросла на 14% и достигла 780 000 долларов.