Рекорд побит: гигантская инфляция в Канаде продолжает расти

Рост цен провоцирует рост преступности.

Статистическое управление Канады сообщает, что его индекс потребительских цен за апрель вырос до 6,8% после рекордного показателя в 6,7% в марте.

Этот показатель остается самым высоким с января 1991 года, когда годовой показатель составил 6,9%.

“Ключевой вывод из апрельских результатов заключается в том, что инфляция распространяется гораздо шире и существует явный риск ее прочного закрепления, — написал в кратком отчете главный экономист Bank of Montreal Дуглас Портер. – За исключением глубокого падения цен на нефть в ближайшие недели и месяцы, мы ожидаем, что худшее еще впереди, и что к концу этого года инфляция выше шести процентов все еще будет с нами”.

Общие расходы на продукты питания выросли на 8,8% по сравнению с прошлым годом, в то время как канадцы платили на 9,7% больше за продукты в магазинах в апреле, что является самым большим увеличением с сентября 1981 года. Стоимость продуктов питания в ресторанах выросла на 6,6% и еще будет расти.

По сравнению с прошлым годом стоимость свежих фруктов выросла на 10%, свежих овощей — на 8,2%, а мяса — на 10,1%. Стоимость хлеба выросла на 12,2%, макаронных изделий — на 19,6%, а риса — на 7,4%.

По данным Статистического управления Канады, вторжение России в Украину в конце февраля привело к росту цен на продукты питания, в которых используется пшеница, в то время как плохая погода в регионах выращивания также повлияла на цены на продукты питания. Более высокие цены на такие вещи, как удобрения и природный газ, продолжают увеличивать затраты фермеров, которые переложили часть этих расходов на себя.

Кроме того, общему росту стоимости жизни способствовало увеличение на 7,4% расходов на жилье, поскольку стоимость отопления дома возросла. Природный газ подорожал на 22,2%, а мазут и другие виды топлива — на 64,4%.

По сравнению с прошлым годом потребители заплатили за бензин в апреле на 36,3% больше, однако это увеличение было меньше, чем годовой прирост в размере 39,8% в марте. Без учета бензина годовой показатель за апрель составил 5,8% по сравнению с годовым приростом в 5,5% в марте.