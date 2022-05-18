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Новости Новости Канады Рекорд побит: гигантская инфляция в Канаде продолжает расти

Рекорд побит: гигантская инфляция в Канаде продолжает расти

Olga Fedak Май 18, 2022 Новости Канады, Общество, Финансы, Экономика Оставить комментарий 44 Просмотров

Рост цен провоцирует рост преступности.

Статистическое управление Канады сообщает, что его индекс потребительских цен за апрель вырос до 6,8% после рекордного показателя в 6,7% в марте.

Этот показатель остается самым высоким с января 1991 года, когда годовой показатель составил 6,9%.

“Ключевой вывод из апрельских результатов заключается в том, что инфляция распространяется гораздо шире и существует явный риск ее прочного закрепления, — написал в кратком отчете главный экономист Bank of Montreal Дуглас Портер. – За исключением глубокого падения цен на нефть в ближайшие недели и месяцы, мы ожидаем, что худшее еще впереди, и что к концу этого года инфляция выше шести процентов все еще будет с нами”.

Общие расходы на продукты питания выросли на 8,8% по сравнению с прошлым годом, в то время как канадцы платили на 9,7% больше за продукты в магазинах в апреле, что является самым большим увеличением с сентября 1981 года. Стоимость продуктов питания в ресторанах выросла на 6,6% и еще будет расти.

По сравнению с прошлым годом стоимость свежих фруктов выросла на 10%, свежих овощей — на 8,2%, а мяса — на 10,1%. Стоимость хлеба выросла на 12,2%, макаронных изделий — на 19,6%, а риса — на 7,4%.

По данным Статистического управления Канады, вторжение России в Украину в конце февраля привело к росту цен на продукты питания, в которых используется пшеница, в то время как плохая погода в регионах выращивания также повлияла на цены на продукты питания. Более высокие цены на такие вещи, как удобрения и природный газ, продолжают увеличивать затраты фермеров, которые переложили часть этих расходов на себя.

Кроме того, общему росту стоимости жизни способствовало увеличение на 7,4% расходов на жилье, поскольку стоимость отопления дома возросла. Природный газ подорожал на 22,2%, а мазут и другие виды топлива — на 64,4%.

По сравнению с прошлым годом потребители заплатили за бензин в апреле на 36,3% больше, однако это увеличение было меньше, чем годовой прирост в размере 39,8% в марте. Без учета бензина годовой показатель за апрель составил 5,8% по сравнению с годовым приростом в 5,5% в марте.

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