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Общество Здоровье, медицина COVID-19 Врачам Квебека отменяют надбавку за COVID-19
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Врачам Квебека отменяют надбавку за COVID-19

Olga Fedak Май 18, 2022 COVID-19, Новости Квебека и Монреаля, Работа Оставить комментарий 44 Просмотров

Не выйдут ли они снова на забастовку?

Одновременно со смягчением правил ношения масок, власти Квебека отменили некоторые меры для медицинского персонала. Таким образом врачи и к ним приближенные больше не будут получать бонусную выплату COVID-19. Также они больше не получат оплачиваемый отпуск для изоляции от COVID-19 и должны использовать свои больничные или отпускные дни в ожидании результатов тестов.

Нововведение вызвало беспокойство среди работников и их профсоюзов. В общественных организациях говорят, что новое решение усилит существующий переход врачей в частную систему.

В то же время новое правило изоляции может иметь и более опасные последствия. Есть риск, что инфекционные работники будут продолжать работать после возникновения симптомов COVID-19.

“У нас больше нет отпусков по болезни — наши запасы отпусков по болезни пусты, — говорит Элиза Пулио – врач из детской больницы Сент-Жюстин и президентом местного профсоюза для техников и специалистов в больнице. – Есть некоторые опасения, что люди перестанут проходить тестирование и на рабочих местах будет все больше и больше заражений”.

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