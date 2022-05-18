Врачам Квебека отменяют надбавку за COVID-19

Не выйдут ли они снова на забастовку?

Одновременно со смягчением правил ношения масок, власти Квебека отменили некоторые меры для медицинского персонала. Таким образом врачи и к ним приближенные больше не будут получать бонусную выплату COVID-19. Также они больше не получат оплачиваемый отпуск для изоляции от COVID-19 и должны использовать свои больничные или отпускные дни в ожидании результатов тестов.

Нововведение вызвало беспокойство среди работников и их профсоюзов. В общественных организациях говорят, что новое решение усилит существующий переход врачей в частную систему.

В то же время новое правило изоляции может иметь и более опасные последствия. Есть риск, что инфекционные работники будут продолжать работать после возникновения симптомов COVID-19.

“У нас больше нет отпусков по болезни — наши запасы отпусков по болезни пусты, — говорит Элиза Пулио – врач из детской больницы Сент-Жюстин и президентом местного профсоюза для техников и специалистов в больнице. – Есть некоторые опасения, что люди перестанут проходить тестирование и на рабочих местах будет все больше и больше заражений”.